多童脫序破壞畫面曝！台東首座兒童運動公園啟用未滿1周 已傷痕累累

台東首座兒童特色公園7月5日剪綵啟用，陸續出現多人共乘限載一人的鞦韆座椅、多名小孩爬上遮陽棚狂跳、拿沙注入倉鼠滾輪等脫序亂象，縣府接獲多起毀損通報。縣府表示，譴責破壞行為，另請員警加強巡邏，現場已設置監視器，若損壞會依法處理。

首座特色公園坐落在體育場後方，涵蓋鐵道旅行、時光隧道故事牆，熱氣球意象攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場、鐵道滑索、旋轉陀螺及倉鼠滾輪等共13項主題設施，總經費4200萬元。

縣府表示，兒童公園啟用後吸引眾多人潮，不過近日接獲多起故障通報，調閱監視器畫面發現，有多名民眾連續多日聚集在此進行蓄意破壞行為。