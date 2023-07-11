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多童脫序破壞畫面曝！台東首座兒童運動公園啟用未滿1周 已傷痕累累
台東首座兒童特色公園7月5日剪綵啟用，陸續出現多人共乘限載一人的鞦韆座椅、多名小孩爬上遮陽棚狂跳、拿沙注入倉鼠滾輪等脫序亂象，縣府接獲多起毀損通報。縣府表示，譴責破壞行為，另請員警加強巡邏，現場已設置監視器，若損壞會依法處理。
首座特色公園坐落在體育場後方，涵蓋鐵道旅行、時光隧道故事牆，熱氣球意象攀爬架、森林挑戰型冒險遊戲場、鐵道滑索、旋轉陀螺及倉鼠滾輪等共13項主題設施，總經費4200萬元。
縣府表示，兒童公園啟用後吸引眾多人潮，不過近日接獲多起故障通報，調閱監視器畫面發現，有多名民眾連續多日聚集在此進行蓄意破壞行為。
縣府建設處指出，已派員至警局報案，並請員警加強巡邏；縣長饒慶鈴也呼籲民眾要愛惜公共設施，依告示牌正常合理使用遊具，勿蓄意破壞，並一起維護遊戲場整潔。
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