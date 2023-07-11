遛狗咬死流浪貓 主人法辦 未來遛狗都得繫繩、帶口罩
基隆市許姓女子在兩隻狗出門，在百福公園鬆開狗鏈後，兩隻狗咬死一隻流浪貓。有人拍下事發影片上傳臉書社團，引發網友關注。警方循線找到許女，帶回詢問後，今依違反動物保護法函送法辦。基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱說，已將這兩隻狗列為具攻擊性犬隻，日後飼主遛狗全程都要繫狗鏈，否則開罰。
1名網友上傳6日晚間拍攝的影片到臉書社團，畫面中有兩隻狗合攻流浪貓，多次咬住貓。一名女子無力阻止狗，導致流浪狗最後死亡。
基隆警三分局獲知此事，調閱百福公園及附近監視器，昨日查出20多歲許姓女子是這兩隻狗的飼主，會同動保所人員了解案發過程。許女對於一時疏忽鬆開狗鏈，又無法阻止自家的狗咬死流浪貓深感抱歉。
陳瑞濱說，許女飼養的這兩隻狗是混種犬，因為曾有攻擊紀錄，因此已列為「具攻擊性寵物」，依規定未來出入公共場所及公眾得出入場所，應由成年人伴同，並以長度不超過1.5公尺繩鍊牽引，且應配戴不影響散熱的透氣口罩，違者處罰3到15萬元。
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