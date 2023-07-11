快訊

桃園國三畢業生慶祝放榜上高中 帶同學去曾經戲水的深潭釀3溺斃

「木曜4超玩」驚傳團隊集體離職 老闆證實了

台23線泰源隧道工程決標 預計114年底完工通車

中央社／ 台東縣11日電

台23線為台東縣東河鄉泰源地區重要對外聯絡道路，但39公里處邊坡地質敏感多次大雨造成坍方，立委劉櫂豪爭取經費興建隧道，工程昨天決標，預計民國114年底完工通車。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿，台23線39公里附近邊坡因地質敏感多次豪大雨造成崩塌，影響行車安全，劉櫂豪多次會勘視察，向公路總局爭取編列新台幣4.93億元施做泰源隧道，以徹底解決道路安全問題。

劉櫂豪說明，110年9月他邀公路總局研商徹底改善方案，因此擬定此路段以隧道方式辦理，規劃隧道345公尺，施工路長200公尺，並經當地召開說明會取得共識後，公路總局立即辦理施工設計等規劃，並積極發包作業，今年7月10日終於順利決標，總工期840個日曆天，後續將督促施工單位如期如質辦理，提升道路安全及品質。

劉櫂豪表示，為了提升台東地區道路品質，確保行車安全，以及改善交通瓶頸，除了爭取台23線的道路改善外，台9線縱谷路段的拓寬計畫也積極督促公路總局就無爭議路段部分加速辦理，目前賓朗外環道以及池上大橋路段的拓寬工程都在辦理發包作業中，盼能順利儘速完成發包，如期動工，以解決道路瓶頸，促進地區發展。

劉櫂豪 台東

延伸閱讀

賴坤成無法和他當朋友 劉櫂豪：沒有公理是非何來團結

賴坤成談和劉櫂豪心結 扁專訪中吐露：無法和他當朋友

東中Astro g團隊火箭發射體驗營 劉櫂豪加油打氣

年底將湧入3千件土地續租案 國產署東辦業務大塞車

相關新聞

遛狗咬死流浪貓 主人法辦 未來遛狗都得繫繩、帶口罩

基隆市許姓女子在兩隻狗出門，在百福公園鬆開狗鏈後，兩隻狗咬死一隻流浪貓。有人拍下事發影片上傳臉書社團，引發網友關注。警方...

39年宜蘭文化中心關閉施工 時力建議改為青年基地

宜蘭縣立文化中心後天關閉，進行耐震補強工程，時代力量宜蘭縣黨部今天表示，文化中心位處宜大及國高中等學區，建議轉型為「宜蘭...

基隆愛二路騎樓開放停車 排除二信總社被指有特權警方釋疑

基隆市政府公告76處路段騎樓開放停車，有人質疑愛二路雙號後段騎樓幾全列入，為何把愛二路、仁二路口的二總社排除在外，是不是...

南澳神秘沙灘稽查沙灘車收效 部落喊：河川地也該執法

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，各單位實施聯合稽查月餘，沙灘車離開神秘沙灘，仍出沒於其他水域，如南澳南溪。武塔部落表示，...

全國首創淨海大聯盟清除海廢 南方澳及烏石港摘三星獎

海洋廢棄物及漁港垃圾造成環境髒亂惡臭，農委會漁業署舉辦「漁港環境評鑑」，全國篩選出40處漁港評比，宜蘭提報南方澳漁港及烏...

開放騎樓停車生亂象 轉角被機車占據 輪椅族進不了騎樓

基隆市政府今年3月間公告76處路段的騎樓，開放停放機車。交通處今天在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，未來會逐...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦