台23線泰源隧道工程決標 預計114年底完工通車

台23線為台東縣東河鄉泰源地區重要對外聯絡道路，但39公里處邊坡地質敏感多次大雨造成坍方，立委劉櫂豪爭取經費興建隧道，工程昨天決標，預計民國114年底完工通車。

劉櫂豪服務處今天發布新聞稿，台23線39公里附近邊坡因地質敏感多次豪大雨造成崩塌，影響行車安全，劉櫂豪多次會勘視察，向公路總局爭取編列新台幣4.93億元施做泰源隧道，以徹底解決道路安全問題。

劉櫂豪說明，110年9月他邀公路總局研商徹底改善方案，因此擬定此路段以隧道方式辦理，規劃隧道345公尺，施工路長200公尺，並經當地召開說明會取得共識後，公路總局立即辦理施工設計等規劃，並積極發包作業，今年7月10日終於順利決標，總工期840個日曆天，後續將督促施工單位如期如質辦理，提升道路安全及品質。

劉櫂豪表示，為了提升台東地區道路品質，確保行車安全，以及改善交通瓶頸，除了爭取台23線的道路改善外，台9線縱谷路段的拓寬計畫也積極督促公路總局就無爭議路段部分加速辦理，目前賓朗外環道以及池上大橋路段的拓寬工程都在辦理發包作業中，盼能順利儘速完成發包，如期動工，以解決道路瓶頸，促進地區發展。