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基隆愛二路騎樓開放停車 排除二信總社被指有特權警方釋疑

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市愛二路、仁二路口的二總社騎樓未侈入開放停車範圍，招致外界質疑。警方今天表示，二信總社外有斑馬線，加上往來行人眾多才沒列入。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛二路、仁二路口的二總社騎樓未侈入開放停車範圍，招致外界質疑。警方今天表示，二信總社外有斑馬線，加上往來行人眾多才沒列入。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府公告76處路段騎樓開放停車，有人質疑愛二路雙號後段騎樓幾全列入，為何把愛二路、仁二路口的二總社排除在外，是不是有「政治考量」。警方今天表示，二信總社外有斑馬線，加上往來行人眾多，才沒列入開放停車範圍。

市府3月22日公告騎樓停車規定，當日起開放全市76處路段的騎樓可停放機車。開放地點停放機車後，仍可保持1.3公尺以上空間供行人通行，停車以一列為限，停車方向應與車道垂直，門身前緣或後緣應與建築線切齊。

仁愛區愛二路雙號側24號到74號，單號側3號到65都是開放停車區域，也就是除了鄰近仁愛市場路段，就只有二信總社（愛二路78號）和相鄰的店家（76號）的騎樓沒有開放停車，被人質疑偏袒市長謝國樑家族經營的二信，淨空騎樓。

基市府交通處長王圳宏說，考量全市機車停車需求，才會研擬一定條件下開放部分騎樓供停放機車。市府先依警方整理受理檢舉違停案件等資訊，公告76處路段開放停車，隨後實地勘查，滾動式調整。

市警局交通隊長張豫立說，二信總社位在路口，對面是仁二路公車循環站，騎樓往來行人很多，所以未納入開放騎樓停放範圍。就像愛二路單號騎樓只開放到65號的超商，二信總社隔著愛二路對面的合庫基隆分行（門牌為仁二路），也沒開放停放機車。

基隆 人質

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