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南澳神秘沙灘稽查沙灘車收效 部落喊：河川地也該執法

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
武塔部落將開部落會議，討論成立巡守隊，也希望縣府加強執法，以及設立告示牌警示河川地禁止沙灘車進入。圖左下可見沙灘車直接駛入河床。圖／民眾提供
武塔部落將開部落會議，討論成立巡守隊，也希望縣府加強執法，以及設立告示牌警示河川地禁止沙灘車進入。圖左下可見沙灘車直接駛入河床。圖／民眾提供

宜蘭南澳神秘沙灘禁止沙灘車進入，各單位實施聯合稽查月餘，沙灘車離開神秘沙灘，仍出沒於其他水域，如南澳南溪。武塔部落表示，行政院公布的沙灘車管理指引明令禁止行駛於河川地，相關單位卻未確實執法，部落將成立巡守隊維護溪流，也希望與政府建立有效通報管道。

武塔部落指出，南澳南溪巴漾到莎韻之鐘一帶，多屬部落傳統領域，去年7月武塔及哈卡巴里斯2部落開會，全數反對沙灘車進入，以及不當開挖河床，相關單位卻以「無明確法規」為由，並未取締沙灘車，僅開罰不當開挖河床；政院通過沙灘車管理指引後，已有明確規定「河川區域禁止沙灘車活動」，理應依法取締。

當地民眾表示，沙灘車與以前相比有減少，但仍不時出現，既然有明確法源，主管機關應該確實取締，多次打1999縣民熱線檢舉，也曾書面陳情，卻未見相關單位執法；南澳南溪地處偏遠，沙灘車活動期間多在假日，可以理解取締較困難，希望至少在當地設立告示牌，警示業者與遊客。

武塔部落7月27日將開部落會議，討論自組傳統領域畫設小組與護溪愛園守衛隊，加強保護傳統領域，並益發巡邏，協助執法。會中也將決議，是否再次向相關單位反映陳情，設置立牌等宣導措施，並落實執法，建立更有效的官民溝通管道。

主管縣內河川的水利資源處表示，中央公布指引後，縣府的態度就是貫徹到底，只要有明確事證，必會取締；當地距離較遠，較難抓現行，可以透過照片、影片鎖定業者，從源頭入手。業者仍有營生需求，工旅處也會進行相關輔導，以期「導禁兼施」減少亂象。

宜蘭縣政府邀集中央與地方單位，在神秘沙灘執行聯合大稽查月餘，收效顯著，沙灘車目前銷聲匿跡。圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣政府邀集中央與地方單位，在神秘沙灘執行聯合大稽查月餘，收效顯著，沙灘車目前銷聲匿跡。圖／宜蘭縣府提供
南澳武塔部落指出，依據沙灘車管理指引，南澳南溪河川地同樣禁止沙灘車駛入，仍不時見到，希望相關單位加強執法。圖／民眾提供
南澳武塔部落指出，依據沙灘車管理指引，南澳南溪河川地同樣禁止沙灘車駛入，仍不時見到，希望相關單位加強執法。圖／民眾提供

沙灘 南澳

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