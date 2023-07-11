快訊

中職／陳凱倫引退因性侵未遂…尖山國中第一版聲明惹眾怒「改口確定解僱」

LISA也死會了？爆巴黎約會「世界首富3公子」 男方身分背景曝光

性侵百人的美國「金牌狼醫」：監獄服刑中遭囚犯砍成重傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國首創淨海大聯盟清除海廢 南方澳及烏石港摘三星獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
南方澳漁港結合廢棄物暫置區、環保艦隊及潛海戰將，首創成立「淨海大聯盟」，清除海廢成效佳，榮獲全國漁港環境評鑑最高等級三星獎。圖／縣府提供
南方澳漁港結合廢棄物暫置區、環保艦隊及潛海戰將，首創成立「淨海大聯盟」，清除海廢成效佳，榮獲全國漁港環境評鑑最高等級三星獎。圖／縣府提供

海洋廢棄物及漁港垃圾造成環境髒亂惡臭，農委會漁業署舉辦「漁港環境評鑑」，全國篩選出40處漁港評比，宜蘭提報南方澳漁港及烏石漁港受評，雙雙摘下最高評價的「三星獎」，致力清除海廢成效受到肯定，縣府海洋及漁業所今天在縣務會議中接受表揚。

評比期間經過專家學者實地評鑑、秘密客及一般民眾綜合評鑑，兩漁港除了榮獲三星評價，南方澳漁港也獲得「秘密客嚴選獎」。縣政府表示，近年來漁港轉型兼做觀光旅遊，遊客採買新鮮魚貨、搭船出海賞鯨豚等，賦予傳統漁港更多元功能，為避免影響衛生觀瞻，相關單位執行環境清潔格外重要。

宜蘭縣海洋及漁業發展所說明兩座漁港獲獎原因，其中南方澳住家跟漁港相當接近，清潔維護比較困難，縣政府及蘇澳區漁會最近幾年努力改善，考量漁船進出港作業時間不同，縣政府提供一輛垃圾車專門收取漁港垃圾，每天分成兩個時段，共14個點去收取。

縣政府也成立廢棄漁網及大型廢棄物的暫置區，希望把不要的東西集中管理，委託廠商清除掉，而且進一步把清除據點擴張功能，以廢棄物暫置區搭配「環保艦隊」及「潛海戰將」，首創成立「淨海大聯盟」，南方澳共有70幾艘漁船加入艦隊成員，收集海面及自船廢棄物帶回港交專責單位處理，潛海戰將則是請潛水人員去海裡清除海廢，效果非常好。

海洋所說，至於獲獎的烏石港有二個特色，前兩年曾獲得漁業署多元發展獎的漁港，近年來更開發出數件BOT案，吸引飯店跟遊艇業者進駐開發，認養環境整理乾淨，假日遊客如織，是目前國內各漁港周邊的觀光旅宿發展相當蓬勃的港區，得獎實至名歸。

宜蘭烏石漁港周邊近年來有很多大型BOT開發案，提升觀光旅宿功能，吸引不少遊客。圖／縣府提供
宜蘭烏石漁港周邊近年來有很多大型BOT開發案，提升觀光旅宿功能，吸引不少遊客。圖／縣府提供

廢棄物 漁業署 宜蘭

延伸閱讀

獨／看完新竹球場另有行程 美大聯盟專家周五看大巨蛋

MLB／大聯盟選秀 近20年狀元名單

再涉非法占用？「天水園」巨石突現身漁港 苗縣府說話了

雙吉福氣號擱淺將軍漁港原因曝 漁港人員：陰錯陽差釀意外

相關新聞

開放騎樓停車生亂象 轉角被機車占據 輪椅族進不了騎樓

基隆市政府今年3月間公告76處路段的騎樓，開放停放機車。交通處今天在信二路、義四路口試辦「騎樓友善腳丫子」地貼，未來會逐...

縣定古蹟花蓮港山林事業所修復完成 林管處公開招標

花蓮港山林事業所座落花蓮市區菁華街美崙溪畔，至今有近百年歷史，登錄為縣定古蹟，曾作為造林工作的辦公室，見證日據時期花蓮地...

台東197縣道巨石碑「老東」 背後有著老榮民濃濃父子情

台東縣來台老兵董双和去年7月以百歲高齡辭世，「對年（滿一周年）」前夕，公職退休的次子董大屏在縣道197的富源山稜線前，豎...

海興泳池改建封閉 擅闖罰3萬

基隆市政府改建外木山「海興游泳池」周邊設施，設置圍籬禁入，出現有人破壞圍籬，或攀爬消波塊進入游泳池亂象。市府表示，民眾在...

花蓮廢玻璃去化 鼓勵打碎製砂

花蓮縣議員魏嘉賢接獲民眾陳情指，近年因成本、技術與供需變化，許多業者不願再回收玻璃，造成大量玻璃瓶回收困難，截至今年6月...

夏戀礁溪 西班牙空中馬戲團炫技

宜蘭縣礁溪鄉公所主辦「2023夏戀礁溪、礁心一夏」本月22日登場，延續熱氣球光雕秀，還邀請來自西班牙的空中馬戲團，在40...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦