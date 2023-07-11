全國首創淨海大聯盟清除海廢 南方澳及烏石港摘三星獎

海洋廢棄物及漁港垃圾造成環境髒亂惡臭，農委會漁業署舉辦「漁港環境評鑑」，全國篩選出40處漁港評比，宜蘭提報南方澳漁港及烏石漁港受評，雙雙摘下最高評價的「三星獎」，致力清除海廢成效受到肯定，縣府海洋及漁業所今天在縣務會議中接受表揚。

評比期間經過專家學者實地評鑑、秘密客及一般民眾綜合評鑑，兩漁港除了榮獲三星評價，南方澳漁港也獲得「秘密客嚴選獎」。縣政府表示，近年來漁港轉型兼做觀光旅遊，遊客採買新鮮魚貨、搭船出海賞鯨豚等，賦予傳統漁港更多元功能，為避免影響衛生觀瞻，相關單位執行環境清潔格外重要。

宜蘭縣海洋及漁業發展所說明兩座漁港獲獎原因，其中南方澳住家跟漁港相當接近，清潔維護比較困難，縣政府及蘇澳區漁會最近幾年努力改善，考量漁船進出港作業時間不同，縣政府提供一輛垃圾車專門收取漁港垃圾，每天分成兩個時段，共14個點去收取。

縣政府也成立廢棄漁網及大型廢棄物的暫置區，希望把不要的東西集中管理，委託廠商清除掉，而且進一步把清除據點擴張功能，以廢棄物暫置區搭配「環保艦隊」及「潛海戰將」，首創成立「淨海大聯盟」，南方澳共有70幾艘漁船加入艦隊成員，收集海面及自船廢棄物帶回港交專責單位處理，潛海戰將則是請潛水人員去海裡清除海廢，效果非常好。