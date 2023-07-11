夏戀礁溪 西班牙空中馬戲團炫技

宜蘭縣礁溪鄉公所主辦「2023夏戀礁溪、礁心一夏」本月22日登場，延續熱氣球光雕秀，還邀請來自西班牙的空中馬戲團，在40米高空舞動肢體，以空中馬戲方式與觀眾互動，精采可期。

「西班牙空中劇院」團員表演空中馬戲，懸空的肢體演出在宜蘭前所未見，這支團隊也是首次受邀來台演出，預計將掀起活動高潮。 圖／礁溪鄉公所提供 礁溪鄉公所之前舉辦熱氣球活動地點在龍潭湖風景區，今年活動移師礁溪國小，擴大規模為「2023夏戀礁溪、礁心一夏」，涵蓋迷你熱氣球光雕秀、國際空中劇院、撼動天際鼓樂、東方民俗舞蹈4大主軸，22日晚間7時在礁溪國小廣場登場。

公所昨邀請鄉民代表會、各村長及地方觀光旅宿業者為活動宣傳暖身，預告開幕式由迷你熱氣球光雕音樂秀打頭陣，夜幕低垂下打出七彩絢爛光束與光影投射，超萌迷你熱氣球隨著聲光緩緩升空，照亮市區夜空；接著是台灣傳統民俗文化為主的「東方藝術團」演出，舞團曾在溫泉季表演，相當亮眼。

此外團員多數來自日本的「和太鼓奏流TAIWAN」，將表演震撼力十足的太鼓曲，壓軸大戲是曾在世界各大國際藝術節、博覽會等重大節慶，擔綱開閉幕演出的「西班牙空中劇院」。

公所表示，西班牙團員會在40米高空舞動肢體，以空中馬戲方式與觀眾互動，全場演出45分鐘，空中馬戲團在宜蘭前所未見，團隊也是首次受邀來台，成為此次活動亮點。

鄉長張永德期許礁溪鄉邁向國際藝文及旅遊城鄉，配合活動進行，22日晚間7時在礁溪國小周邊道路有交通管制，活動詳情可參考「真愛趣礁溪」粉專（https://www.facebook.com/jiaoxi.tourism）公告。