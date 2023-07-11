花蓮廢玻璃去化 鼓勵打碎製砂

花蓮縣議員魏嘉賢接獲民眾陳情指，近年因成本、技術與供需變化，許多業者不願再回收玻璃，造成大量玻璃瓶回收困難，截至今年6月，花蓮廢玻璃有532.1公噸待去化。花蓮縣環保局表示，環保署有多補貼花蓮業者每公斤1.4元，鼓勵業者將廢玻璃打碎後製成玻璃砂，用於掩埋場覆土。

魏嘉賢建議，環保署、花蓮縣環保局應盡速制定應變措施，建立完整供應鏈，處理回收、運輸與成本等問題，確保回收系統運作順暢，也要加強技術培訓，提高廠商處理意願及能力。政府應該鼓勵企業使用可回收材料，減少玻璃瓶使用量，並將廢玻璃粉碎後的粉末，運用至道路鋪設等公共工程，資源回收再利用。

環保局廢棄物管理科長張華砡說，目前做法是由清潔隊回收車回收廢玻璃，如果量較多，會影響收運時間與流程，建議餐飲業者可將廢玻璃送至清潔隊。在廢玻璃資源利用方面，花蓮市有業者符合破碎玻璃資格，吉安鄉已安排業者試做20公噸，將碎玻璃砂用於掩埋場覆土，或評估加入石材等，公部門將補貼，解決去化難題。