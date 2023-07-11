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海興泳池改建封閉 擅闖罰3萬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市政府改建外木山「海興游泳池」周邊設施，設置圍籬禁入，出現有人破壞圍籬，或攀爬消波塊進入游泳池亂象。市府表示，民眾在游泳池可能讓工人分心，施工過程掉落的碎裂營建物也可能傷及泳客，考量安全第一，有必要落實禁令，已公告再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。

外木山漁港旁的海興游泳池是民眾利用海岸地形，築造的海水游泳池，並自行搭建觀景、更衣平台。當地除了是海興早泳會的據點，夏季假日也是民眾愛去的免費游泳池。平台鐵架長年受海風吹拂，嚴重鏽蝕，市府評估有崩塌危機，發包重建，一併改善游泳池相關設池，預計12月初完工。

市府6月26日搭設圍籬禁止民眾進入施工區域和海興游泳池，仍有人破壞圍籬闖入，包商一度修復圍籬，不久又被破壞，索性留個小門，不想再浪費心力維護圍籬。市府日前重新加固圍籬後張貼公告，指若再私闖海興游泳池，將依漁港罰開罰。

今夏氣溫飆高，海興游泳池禁止民眾下水導致出現亂象，基隆市議長童子瑋、市議員施偉政及鄭文婷等人，昨邀市府產業發處會勘游泳池現況，研議改善方案。

基隆 鄭文婷

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