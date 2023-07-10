花蓮下半年客家活動上場 鼓王表演、拚桌展現客家文化

花蓮下半年客家活動接連上場，客家庄鳳林鎮百鬼夜行祭今年改為百鬼拚桌宴，在地餐飲業者煮出10道佳餚，邀請苗栗南庄、苗栗三義、嘉義大林、屏東竹田4座慢城朋友共享鳳林美食。縣府客家事務處舉辦「縱谷客韻季」，於7月至10月期間，分別於6個客庄鄉鎮推出表演活動，展現客家文化。

自2012年起，鳳林鎮北林三村社區發起「菸樓迷路百鬼夜行祭」活動，運用日本移民村、菸樓文化，邀請來自各地的遊客，穿上鬼怪服飾遊行，藉此提升小鎮村莊知名度，提醒文化資產的重要性。

花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲表示，因疫情影響，鳳林鎮許多店家生意受到打擊，在地有美味的客家美食，因此今年邀請特色風味餐館與總鋪師料理，透過飲食文化讓遊客更認識鳳林。

李美玲說，7月15日自8月19日有4梯次「徐行縱谷」，遊客騎乘電輔車，慢遊認識鳳林在地的文化故事、史蹟與環境教育等。鳳林經典招牌菜拚桌共有10道佳餚，加上慢城走讀與體驗手作小物，至少1600元遊程，優惠價只要599元，十分超值。

縣府客家處在7月至10月舉辦6場次活動，處長潘乾鑑表示，現場有DIY體驗活動，學習、認識客家文化，每個場次的表演都結合在地社團與農會，還有鼓王爭霸戰前三名的隊伍、客家歌手表演，更邀請全國知名的表演團體演出，像是十鼓擊樂團等，歡迎全國遊客到花蓮旅遊。

「縱谷客韻季」系列活動，分別為7月29日在壽豐碧蓮寺「客旅豐味」、8月12日在新城七星潭賞星廣場「曼波新城」、8月26日玉里璞石閣公園「忘憂璞石閣」、9月10日富里鄉農會羅山展售中心旁「富麗米鄉」、10月14日鳳林鎮民廣場「慢活客庄」、10月28日光復花蓮觀光糖廠「糖香客情」。