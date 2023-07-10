花蓮「鼓王爭霸戰」開鑼 縱谷客韻季串聯6鄉鎮

源自客家庄扛轎擊鼓百年技藝的花蓮年度盛會「鼓王爭霸戰」，將於15日在瑞穗鄉富源國小登場，今年增加「縱谷客韻季」6個鄉鎮系列活動，直到10月底都能欣賞擊鼓表演。

根據文史資料，瑞穗鄉富源村、富民村與富興村一帶稱為拔仔庄，清朝時為花東縱谷南北交通的扼要，當時就有軍隊進駐，並有移民隨之前來開墾、建築城牆，為花東移民史上最早開發的區域。

當時居民迎請「霞海城隍」供奉，也是現今富源村中的「保安宮」。每逢城隍爺的誕辰，村民組成鼓陣競技為霞海城隍慶賀，「擊鼓」成為此區流傳上百年的傳統文化。自民國100年起花蓮縣政府主辦、瑞穗鄉富源社區協辦「鼓王爭霸戰」，後來從社區活動發展成全國型活動。

花蓮縣政府客家事務處今天舉行記者會，宣布「鼓王爭霸戰」7月15日在富源國小登場，並自7月29日起數個週末（日）在壽豐鄉碧蓮寺、新城鄉七星潭賞星廣場、玉里鎮璞石閣公園、富里鄉羅山展售中心旁、鳳林鎮民廣場、光復鄉觀光糖廠舉辦6場次活動，除擊鼓之外，也邀原住民歌舞表演。

客家事務處長潘乾鑑表示，為顧及觀光平衡發展，「縱谷客韻季」安排6個鄉鎮，串聯縱谷客庄特色，展現族群融合的文化底蘊和山海風光。

潘乾鑑說，「鼓王爭霸戰」競賽分社會組10隊及學生組15隊，除了花蓮縣鼓隊以外，還有來自新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、嘉義縣及宜蘭縣的鼓藝團隊參加競逐鼓王寶座。