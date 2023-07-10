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基隆外木山海岸天然游泳池施工 市府：禁止下水否則開罰

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，出現民眾擅闖游泳池亂象，市府和議員今天到現場勘查，會商對策。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，出現民眾擅闖游泳池亂象，市府和議員今天到現場勘查，會商對策。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府改建外木山「海興游泳池」周邊設施，設置圍籬禁入，出現有人破壞圍籬，或是攀爬消波塊進入游泳池亂象。市府今天表示，民眾在游泳池可能讓工人分心，施工過程掉落的碎裂營建物也可能傷及泳客，考量安全第一，有必要落實禁令，已公告再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。

外木山漁港旁的海興游泳池是民眾利用海岸地形，築造的海水游泳池，並自行搭建觀景、更衣平台。當地除了是海興早泳會的據點，夏季假日也是民眾愛去的免費游泳池。平台鐵架長年受海風吹拂，嚴重鏽蝕，市府評估有崩塌危機，發包重建，一併改善游泳池相關設池，預計12月初完工。

市府6月26日搭設圍籬禁止民眾進入施工區域和海興游泳池，但仍有人破壞圍籬闖入，包商甚至因為修復圍籬，又會被破壞，索性留個小門，不想再浪費心力維護圍籬。市府日前重新加固圍籬後，張貼公告，指若再私闖海興游池，將依漁港罰開罰。

今夏氣溫飆高，海興游泳池禁止民眾下水導致出現亂象，基隆市議長童子瑋、中山區議員施偉政和民進黨提名的市議員鄭文婷，今天邀市府產業發處會勘游泳池現況，研議改善方案。

童子瑋說，海興早泳會想到另一處水域游泳，希望市府協助促成。施偉政表示，有人從消波塊區域私闖海興游泳池，擔心回程攀爬時可能發生意外。很多人因為到現場才知道封閉，建議市府在通往游泳池文明路、湖海路掛布條，告知民眾海興游泳池封閉，除了避免讓人白跑一趟，也可降低民眾想方設法闖入的風險。

產發處農漁管理科長周淑慧說，施工期間敲除部分設施，會有碎裂營建物掉落游泳區域，此外水域中有人戲水，也可能讓工人分心，為了雙方的安全，市府堅持封閉海興游泳池，請民眾配合。工程完工後，除了平台更新，通往游泳池的步道和下水點都會更完善，提供民眾更優質的游泳和戲水環境。

基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府封閉外木山「海興游泳池」施工，但有人破壞圍籬或攀爬消波塊進入游泳池，市府公告民眾若再擅闖海興游泳池，將依漁港法裁罰3萬元。記者邱瑞杰／攝影

基隆 消波塊 議員

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