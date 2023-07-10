「夏戀礁溪」即將登場 空中馬戲團40米高空舞動宜蘭首演

宜蘭礁溪鄉公所之前舉辦的熱氣球活動地點在龍潭湖風景區，今年把活動移師礁溪國小，並擴大規模成為「2023夏戀礁溪、礁心一夏」4大主軸，除了保留熱氣球光雕秀，還安排鼓樂演出，更首度邀請來自西班牙的空中馬戲團，團員在40米高空變換表演各種動作，值得一看。

礁溪溫泉連續2年勇奪全國「十泉十美」及「最佳新創獎」金獎殊榮，礁溪商圈更是國人的旅宿重鎮，鄉公所曾辦過兩屆熱氣球活動，頗受好評，今年照常保留往年活動精華內容，並擴大成「迷你熱氣球光雕秀、國際空中劇院、撼動天際鼓樂、東方民俗舞蹈」4大主軸。

鄉公所今天邀請鄉民代表會、各村長及地方觀光旅宿業者舉行宣傳，「2023夏戀礁溪、礁心一夏」訂於7月22日晚上7時在礁溪國小廣場登場，內容包含舞蹈、音樂、馬戲等視覺聲光感受。

當晚首先由迷你熱氣球光雕音樂秀打頭陣，夜幕低垂下打出七彩絢爛的光束與光影投射，超萌迷你熱氣球隨著聲光緩緩升空，照亮市區夜空；接著是台灣傳統民俗文化為主的「東方藝術團」演出，這支舞團曾在溫泉季表演，相當亮眼。

此外團員多數來自日本的「和太鼓奏流TAIWAN」，表演震撼力十足的太鼓曲，最後安排壓軸大戲則是曾在世界各大國際藝術節、博覽會等重大節慶活動，擔綱開閉幕演出的「西班牙空中劇院」。

鄉公所表示，西班牙團員會在40米的高空舞動肢體，以空中馬戲的方式與民眾互動，全場演出45分鐘，空中馬戲團在宜蘭前所未見，這支團隊也是首次受邀來台演出，值得欣賞，預計在空中馬戲表演的橋段將掀起活動高潮。