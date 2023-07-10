花蓮廢玻璃堆積500餘噸 環保局請廠商製成玻璃砂利用
台灣廢玻璃過去大多運至大陸變賣，如今不再收購，國內回收業者因處理成本過高，接收意願不高，導致玻璃瓶大量囤積在回收場，截至今年6月，花蓮廢玻璃有532.1公噸。花蓮縣環保局表示，環保署有多補貼花蓮業者每公斤1.4元，也請業者將廢玻璃打碎後製成玻璃砂，用於掩埋場覆土。
花蓮縣議員魏嘉賢接獲民眾陳情，近年來由於成本、技術與供需的關係，許多回收業者不願再回收玻璃瓶，造成大量玻璃瓶回收上的困難。
魏嘉賢指出，環保署及花蓮縣環保局應盡速制定政策措施，建立完整供應鏈，包括回收、運輸與處理成本等問題，確保回收系統順暢運作；同時加強技術培訓與知識普及，提高回收業者廠商處理的意願及能力。也建議政府鼓勵企業使用可回收材料，減少玻璃瓶使用量，並將廢玻璃粉碎後的粉末，運用至道路鋪設等公共工程，資源回收再利用。
環保局廢棄物管理科長張華砡說，目前做法請清潔隊回收車收廢玻璃，不過如果量比較多，會影響收運時間與流程，請非事業單位的餐飲業者，可將廢玻璃送到清潔隊。在廢玻璃資源利用方面，現在花蓮市有業者符合破碎玻璃的資格，吉安鄉則請業者試做20公噸，將碎玻璃砂用於掩埋場覆土，或評估加入石材等，也可補貼費用。
環保局表示，目前全國廢玻璃再利用量降低，造成玻璃去化緩慢，目前環保署增加廢玻璃補助費用外，也尋求業者將廢玻璃破碎後製成廢玻璃砂，並用於掩埋場覆土使用，增加廢玻璃砂去化管道，有效解決廢玻璃去化緩慢問題。另台泥水泥窯暫定7月19日開始試燒生活垃圾，讓花蓮垃圾不再堆積如山。
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