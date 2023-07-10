花蓮鳳林百鬼拚桌宴 美食與文化慢遊

花蓮鳳林鎮夏天年度盛事－百鬼夜行祭，今年轉型為百鬼拚桌宴，希望以在地農產品吸引台灣苗栗南庄、苗栗三義、嘉義大林、屏東竹田4座慢城朋友與花蓮民眾共享鳳林美食。

自民國101年起，鳳林鎮北林三村社區為保護文化資產，特別發起「菸樓迷路百鬼夜行祭」，以日本移民村與菸樓為文化基底，邀請來自各地關心地方文化與文資保存的朋友們，共同以獨特的創意裝扮踩街、鬼畫符競賽等，打造慶祝活動。

花蓮縣鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長李美玲今天接受媒體聯訪表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，鳳林鎮許多店家打擊相當大，鳳林有非常好吃的美食，因此邀請特色風味餐館總鋪師料理，透過飲食文化讓遊客更深入認識鳳林。

李美玲指出，除了拼桌，7月15日起自8月19日還有4梯次「徐行縱谷」，騎乘電輔車，慢遊認識鳳林在地的文化故事、史蹟與環境教育等。

李美玲說明，鳳林經典招牌菜拚桌共10道佳餚加上慢城走讀還贈體驗手作小物，市價至少新台幣1600元遊程，優惠價599元，相當超值。

鳳林鎮於民國103年獲得國際慢城認證，鎮內多個日本移民村，其中北林三村留下不少日本建物如古井、街道等，當時村內盛行種植經濟作物菸葉，村內至今仍保留許多菸樓，但廢棄老舊菸樓有許多鬼怪傳說，因此呼應農曆7月（民間俗稱鬼月）舉辦「百鬼夜行祭」活動。