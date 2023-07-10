25米溜滑梯毀損封閉 孩童失望

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場有一道長達25公尺溜滑梯，深受孩童青睞，部分滑管接縫處毀損封閉，出入口封閉，讓不少家長、孩子好失望。市立體育場長林柏樹回應，已聯繫廠商近日維修，預計3天工期可修復。

市議員陳宜日前帶孩子去暖運公園遊戲場，發現溜滑梯出入口兩端用黃色警示帶圍住，公告設施故障，小朋友望梯興嘆。陳宜說，228連假帶孩子到暖運兒童遊戲場，當時鳥巢盪鞦韆故障封閉，半年內去2次，都遇設施停用，損壞率似乎太高。

陳宜說，兒童遊戲場有個涵管加柱子的設施，小朋友走過涵洞，無法自行抓住柱子往下滑，掉落在硬化沙地可能受傷，暗藏風險。

市議員林旻勳表示，暑期有不少家長帶孩子出門「放電」，暖運兒童遊戲場是基隆少數大型遊樂場地，設施常損壞說不過去，希望市立體育場好好維護，如果損壞要加快修復速度。

林柏樹說，暖運兒童遊戲場的溜滑梯是一節一節銜接而成，初步查看有3處接頭疑因高溫鬆脫，可能造成小朋友遊玩時受傷，所以封閉。教育處已核撥經費委外修繕，廠商近日會進場施作。

林也說，鳥巢盪鞦韆先前疑因民眾遊玩時，超出設施承載力，導致盪鞦韆基礎鬆動，包商修復後，加設使用說明，限2人以下使用，且不能站在鞦韆上擺盪。涵管設施部分，考慮在柱子下方加裝軟墊，提高安全性。