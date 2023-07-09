全國紅茶製茶競賽名次出爐 宜蘭蕭堂林抱回冠軍寶座
宜蘭冬山鄉紅茶聞名全國，冬山紅茶季暨全國紅茶製茶技術競賽正如火如荼展開，系列活動由全國小葉種紅茶製茶技術競賽打頭陣，這兩天冬山鄉政中心廣場化身成為武林擂台，來自全國45名頂尖製茶好手一較高下，今天公布競賽結果，冠軍寶座由宜蘭茶農蕭堂林奪得。
45名來自各縣市的製茶高手漏夜製作紅茶，經過萎凋、揉捻、發酵、乾燥等程序，今天交茶評比，選出第一名1位、第二名3位、第三名6位。鄉長林峻輔以行動力挺，多年來與選手一同在現場過夜，陪同參與製茶全程，化作冬山紅茶的最佳代言人。
競賽採用有機驗證的小葉種茶菁，以冬山河上游最純淨的水源灌溉，在無汙染好的環境下照料成長， 並在競賽當天現採運送至比賽會場，讓各路高手製作出最上等的紅茶，比賽現場提供冬山紅茶冰淇淋免費吃，憑券即可在現場兌換。
競賽成績揭曉，名單如下：冠軍宜蘭縣蕭堂林，亞軍南投縣張雅雯、桃園市鍾明學、花蓮縣傅振哲，季軍南投縣洪銘駿、嘉義縣郭紋廷、宜蘭縣李木番、宜蘭縣洪銀祥、嘉義縣葉信佑及宜蘭縣官淑懿。
為擴大參與規模，鄉公所今年邀請25家在地茶園共襄盛舉，遊客在25家合作茶園消費滿額打卡，即可獲得今年度新款冬山紅茶季紀念杯，單筆消費滿600元憑收據或發票上網登錄，有機會抽中Coleman空氣循環帳篷、Apple Watch S8等大獎。
多次被農委會全國評鑑榮獲「模範獎」的中山休閒農業區，所輔導廠家開發出的相關茶葉DIY體驗，包含採茶、製茶體驗、茶粉圓、有機紅茶愛玉、茶葉香酥脆，或療癒心靈的小茶魚栽，非常適合遊客深度旅遊，體驗冬山茶產業的六級化發展。
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