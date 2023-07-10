花蓮幸福午食券 暑假溫飽4千學子

暑期學校未提供營養午餐，花蓮縣府為經濟弱勢學子補助餐費，每餐80元，預計有近4000名學生受惠，學生可持學校發放的餐券「幸福午食券」，至配合的超商或便當店領取餐點。

花蓮偏鄉部分學童因家境清寒，有時連吃飯都成問題，縣府教育處考量寒暑假期間未提供餐食，自2009年起，補助各國中小學校中、低收入戶學子午餐費，每餐為70元，發放餐券至配合的超商或便當店換取餐點。

不過近年物價大幅上漲，教育處去年暑假起，將餐費調整至80元，今年也在縣長徐榛蔚裁示下，擴大補助對象，納家庭突發因素及經導師認定學生可免收午餐費，由學校製發「幸福午食券」，讓學生持券到配合店家領餐。

徐榛蔚表示，縣府照顧家庭經濟困難的學生，學期中學校提供有免費營養午餐，寒暑假期間則以「幸福午食券計畫」提供學子溫飽，讓學生不論是上學期間還是寒暑假，都能享用午餐不挨餓，愛心不中斷。

教育處表示，學生暑假期間不論到校參加課輔或活動，學校都可向縣府申請午餐補助，如果暑假未到校期間，經濟弱勢學生若有需求也能享有午餐補助，學生可持券至鄰近配合的超商或便當店領取餐點，預估有近4000名學生受惠。