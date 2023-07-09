快訊

主持活動與郭台銘同台恐違反黨紀？ 徐巧芯曝事前做了3件事

恐怖隨機殺人！妙齡女只是對上一眼被砍殺 路人群救畫面曝光

賴清德巧遇學生 網抓包民代打暗號？ 市議員：只是要學生大聲一點

從礁溪五峰旗興建纜車上抹茶山？ 顧問公司評估結果出爐

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
地方人士建議興建「纜車」從五峰旗拉上抹茶山，但經過顧問公司評估後認為，效益不高。圖／羅東林管處提供
地方人士建議興建「纜車」從五峰旗拉上抹茶山，但經過顧問公司評估後認為，效益不高。圖／羅東林管處提供

宜蘭縣五峰旗風景區假日遊客如織，前往海拔900公尺的火紅景點「抹茶山」，需步行將近6公里，地方人士建議興建「纜車」，帶動觀光發展，卻引發各界熱議。經縣政府委託顧問公司評估結果，認為不符不經濟效益，恐影響環境自然生態，傾向不建議開發。

對此，礁溪鄉長張永德表示，礁溪鄉是一處擁有溫泉的觀光重鎮，基於帶動地方觀光發展，他贊成興建纜車，但如果開發效益不彰，也不可能會有生意人投資經營，希望縣府審慎評估，最後尊重縣府。

縣政府表示，會把顧問公司評估結果與地方溝通，才會做成開不開發的最後決定。

礁溪鄉聖母山莊層層疊疊的翠綠山巒，經過網友報導被形容成「抹茶山」，近年來相當火紅，但因距離平地5、6公里上山道路，若要前往朝聖，得需要些許體力，對上了年紀的人來說難以欣賞美景。上屆縣議會就有議員建議，在平地尋找地點與抹茶山之間興建纜車，讓更多人可以欣賞美景。

更有議員表示，有些遊客為了前往抹茶山，半路發生體力不支或心肌梗塞等意外，每年都有2、30件救護案，與其為了賞美景而造成救護資源的耗費，倒不如興建一條纜車，方便大家都有機會上去。

興建纜車的消息揭露後，正反意見都有，引發熱議。縣政府依照縣議會建議委託顧問公司進行調查規劃評估，纜車兩端地點從五峰旗風景區出發前往抹茶山，整段路線必須投注相當龐大興建經費，遊客數不足以支撐營運，而且可能對環境生態造成破壞，加上五峰旗風景區附近有兩家五星級大飯店，進出道路無法容納太多車輛，傾向不建議開發。

纜車 抹茶山 自然生態 宜蘭

延伸閱讀

宜蘭全新飯店 臨山景第一排 難以忘懷的旅宿感動

台南虎頭埤風景區推廣露營 今天起至8月底露營門票免費

文化資產二龍競渡河堤彩繪1.2公里 礁溪拍照打卡新亮點

礁溪塭底養殖區大雨回淹釀災損 養殖戶大罵向議員陳情

相關新聞

從礁溪五峰旗興建纜車上抹茶山？ 顧問公司評估結果出爐

宜蘭縣五峰旗風景區假日遊客如織，前往海拔900公尺的火紅景點「抹茶山」，需步行將近6公里，地方人士建議興建「纜車」，帶動...

暖運兒童遊戲場25公尺溜滑梯損壞封閉 小朋友大失所望

基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場最受小朋友喜愛的超長溜滑梯，因為部分滑管接縫處毀損封閉，出入口都封閉，不少專程帶小朋友去玩的...

紙風車到藍營執政宜蘭市演出 散場後這件事讓人感動

宜蘭市公所昨晚邀請紙風車劇團在運動公園上演《雞城故事》，吸引3千多人把會場坐滿，精彩演出帶給民眾滿場歡樂，觀眾吃喝留下不...

弱勢童暑假不擔心挨餓 花蓮幸福午食券助4千學子溫飽

暑假期間學校未提供營養午餐，花蓮縣政府為經濟弱勢學子補助餐費，每餐80元，預計有近4000名學生受惠，學生可持學校發放的...

侯友宜提名參選後首訪宜蘭 逛童玩節並與地方座談

國民黨總統參選人侯友宜今天下午參訪宜蘭，分別與農漁會三巨頭及縣議員進行座談，聽取地方意見。據了解，縣長林姿妙與議長張勝德...

花蓮玉里大橋熱到隆起？ 公路總局：去年震災影片勿以訛傳訛

近日受西南風影響，天氣晴朗炎熱，花蓮玉里鎮曾出現39.1度高溫。網路流傳台9線玉里大橋橋面隆起斷裂影片，還有「花東9號公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦