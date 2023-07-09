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暖運兒童遊戲場25公尺溜滑梯損壞封閉 小朋友大失所望
基隆市暖暖運動公園兒童遊戲場最受小朋友喜愛的超長溜滑梯，因為部分滑管接縫處毀損封閉，出入口都封閉，不少專程帶小朋友去玩的家長懊惱，小朋友大失所望。市立體育場長林柏樹今天說，已連繫廠商近日維修，約3天就可修復。
基隆市議員陳宜日前帶孩子去暖運公園兒童遊戲場，發現長25公尺的溜滑梯，入出口兩端都用黃色警示帶圍住，公告設施故障，禁止使用，不少小朋友望梯興嘆。陳宜說，今年228連假也帶孩子到暖運兒童遊戲場，當時鳥巢盪鞦韆故障封閉。半年去了兩次，都有設施停用，損壞率似乎太高。
陳宜說，兒童遊戲場有個涵管加柱子的設施，很多小朋友走過涵洞，無法自行抓住柱子往下滑，如果臂力不夠，掉落硬化的沙地可能受傷。當天她除了抱自己的孩子「脫困」，也從涵管抱了不少其他小朋友下來。
暖暖區選出的市議員林旻勳表示，暑假期間會有更多家長會帶孩子出門「放電」，暖運兒童遊戲場是基隆少數大型遊樂場地，設施經常損壞太不應該，希望市立體育場好好維護，如果損壞要加快修復速度，早日開放使用，讓孩子們開心遊玩。
林柏樹表示，暖運兒童遊戲場的溜滑梯是一節一節銜接而成，初步查看有3處接頭疑因高溫鬆脫，可能造成小朋友遊玩時受傷，所以封閉。教育處已核撥經費委外修繕，廠商近日進場施作，3天就可完成。
林柏樹說，共融式鳥巢盪鞦韆先前疑因民眾遊玩時，超出設施承載力，導致盪鞦韆基礎鬆動，由包商修復後，加設「使用說明」，限2人以下使用，並且不能站在鞦韆上擺盪。涵管設施部分，考慮在柱子下方加裝軟墊，保護小朋友的安全。
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