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紙風車到藍營執政宜蘭市演出 散場後這件事讓人感動

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
紙風車劇團昨晚在宜蘭運動公園演出，觀眾幾乎把會場擠滿。圖／市公所提供
紙風車劇團昨晚在宜蘭運動公園演出，觀眾幾乎把會場擠滿。圖／市公所提供

宜蘭市公所昨晚邀請紙風車劇團在運動公園上演《雞城故事》，吸引3千多人把會場坐滿，精彩演出帶給民眾滿場歡樂，觀眾吃喝留下不少垃圾，表演8點半結束後馬上出現一群環保志工進場撿拾，不到半小時恢復乾淨。仲夏夜裡，這群志工的忙碌身影，讓網友大讚「感動」。

紙風車劇團之前經常被批評帶有政治立場，但劇團負責人強調唯一的立場就是要帶給孩子們歡樂。宜蘭市公所在民進黨前市長江聰淵主政期間，年年邀請紙風車演出，去年底換黨執政，市公所編列追加預算於昨晚安排這場演出，市長陳美玲到場與民眾開心互動，據了解，接下來的羅東藝穗節活動也邀請紙風車演出。

昨晚紙風車劇團來到宜蘭運動公園大草坪演出《雞城故事》，改編自西方經典劇作《羅密歐與茱麗葉》及《西城故事》，全劇充滿豐富的音樂及舞蹈，為戲量身打造近十首曲目，歌曲與劇情緊密連結，同時配合歌曲編排精采舞蹈，場面熱鬧，笑聲不斷，寓教於樂。

市長陳美玲表示，紙風車劇團是國內具代表性的兒童劇團，藉由劇場的舞臺、燈光、服裝、音樂及故事劇情，讓孩子獲得想像無限延伸的可能性，帶給孩子們創意啟發、視覺美學的饗宴，希望藉由優質藝文團隊展演，消弭藝文水平的城鄉差距，為藝文教育紮根。

演出7點多開始，直到8點半結束，因人潮擠滿現場，演出結束後也留下不少垃圾，市公所在人潮散場後，立即請環保志工人員進駐撿拾垃圾，不到9點就把會場恢復乾淨，辛苦的身影被貼上網，網友大讚這君幕後英雄，讓人「感動」。

紙風車劇團昨晚在宜蘭運動公園演出，市長陳美玲（中）與議長張勝德（後排左四）等人到場與民眾開心互動。圖／市公所提供
紙風車劇團昨晚在宜蘭運動公園演出，市長陳美玲（中）與議長張勝德（後排左四）等人到場與民眾開心互動。圖／市公所提供
演出結束後立馬出現一群身穿黃色背心的環保志工撿拾垃圾，很快把會場恢復乾淨；仲夏夜裡的忙碌身影，讓網友直呼「感動」。圖／市公所提供
演出結束後立馬出現一群身穿黃色背心的環保志工撿拾垃圾，很快把會場恢復乾淨；仲夏夜裡的忙碌身影，讓網友直呼「感動」。圖／市公所提供
紙風車劇團演出《雞城故事》，帶給大家滿滿歡樂。圖／市公所提供
紙風車劇團演出《雞城故事》，帶給大家滿滿歡樂。圖／市公所提供

紙風車 宜蘭

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