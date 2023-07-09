紙風車到藍營執政宜蘭市演出 散場後這件事讓人感動

宜蘭市公所昨晚邀請紙風車劇團在運動公園上演《雞城故事》，吸引3千多人把會場坐滿，精彩演出帶給民眾滿場歡樂，觀眾吃喝留下不少垃圾，表演8點半結束後馬上出現一群環保志工進場撿拾，不到半小時恢復乾淨。仲夏夜裡，這群志工的忙碌身影，讓網友大讚「感動」。

紙風車劇團之前經常被批評帶有政治立場，但劇團負責人強調唯一的立場就是要帶給孩子們歡樂。宜蘭市公所在民進黨前市長江聰淵主政期間，年年邀請紙風車演出，去年底換黨執政，市公所編列追加預算於昨晚安排這場演出，市長陳美玲到場與民眾開心互動，據了解，接下來的羅東藝穗節活動也邀請紙風車演出。

昨晚紙風車劇團來到宜蘭運動公園大草坪演出《雞城故事》，改編自西方經典劇作《羅密歐與茱麗葉》及《西城故事》，全劇充滿豐富的音樂及舞蹈，為戲量身打造近十首曲目，歌曲與劇情緊密連結，同時配合歌曲編排精采舞蹈，場面熱鬧，笑聲不斷，寓教於樂。

市長陳美玲表示，紙風車劇團是國內具代表性的兒童劇團，藉由劇場的舞臺、燈光、服裝、音樂及故事劇情，讓孩子獲得想像無限延伸的可能性，帶給孩子們創意啟發、視覺美學的饗宴，希望藉由優質藝文團隊展演，消弭藝文水平的城鄉差距，為藝文教育紮根。