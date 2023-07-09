弱勢童暑假不擔心挨餓 花蓮幸福午食券助4千學子溫飽

暑假期間學校未提供營養午餐，花蓮縣政府為經濟弱勢學子補助餐費，每餐80元，預計有近4000名學生受惠，學生可持學校發放的餐券「幸福午食券」，至配合的超商或便當店領取餐點。

花蓮偏鄉部分學童家境清寒，有時吃飯都成問題，縣府教育處考量學校寒暑假期間未提供餐食，自2009年起，補助各國中小學校中、低收入戶學子午餐費，每餐為70元，發放餐券至配合的超商或便當店換取餐點。

不過，近年物價大幅上漲，教育處去年暑假起將餐費調整至80元，讓經濟弱勢學童攝取足夠的營養。今年在縣長徐榛蔚裁示下擴大補助對象，納入家庭突發因素及經導師認定學生，可免收午餐費，減輕家長負擔，由就讀學校製發「幸福午食券」，讓學生能持券至配合店家領取餐點。

徐榛蔚表示，縣府照顧家庭經濟困難的學生，學校在學期當中提供免費的營養午餐，縣府則在寒暑假期間以「幸福午食券計畫」提供學子溫飽，讓學生不論在上學期間還是寒、暑假，都能享用午餐不挨餓，愛心不中斷。