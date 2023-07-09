侯友宜提名參選後首訪宜蘭 逛童玩節並與地方座談
國民黨總統參選人侯友宜今天下午參訪宜蘭，分別與農漁會三巨頭及縣議員進行座談，聽取地方意見。據了解，縣長林姿妙與議長張勝德將全程陪同，這也是侯友宜獲黨中央提名參選後，首度拜訪宜蘭公開行程。
台北與宜蘭的鄰近縣市，民眾來往密切，侯友宜與林姿妙保持良好互動，縣市施政上也互相提供資源，包括舉辦大型活動與農產行銷，侯友宜一直大力協助宜蘭縣，縣政府主管用人也向新北市借將，表現良好。
此次侯友宜安排的參訪行程中，首站來到宜蘭縣政府正在親水公園舉辦宜蘭國際童玩藝術節，侯友宜一行人預計下午2點半抵達園區停留40分鐘，與戲水遊客互動，接著轉往冬山良食創園區與農漁會三巨頭交換意見。
下午4點40分前往溪北地區，拜訪宜蘭縣議會並與黨籍縣議員、黨友座談，晚間前往員山鄉參加國際青年商會中華民國總會北區大會，最後在晚上7點與縣議員及鄉鎮市長幹部聚餐，藉由座談聽取地方心聲，做為未來打選戰的參考。
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