侯友宜提名參選後首訪宜蘭 逛童玩節並與地方座談

國民黨總統參選人侯友宜今天下午參訪宜蘭，分別與農漁會三巨頭及縣議員進行座談，聽取地方意見。據了解，縣長林姿妙與議長張勝德將全程陪同，這也是侯友宜獲黨中央提名參選後，首度拜訪宜蘭公開行程。

台北與宜蘭的鄰近縣市，民眾來往密切，侯友宜與林姿妙保持良好互動，縣市施政上也互相提供資源，包括舉辦大型活動與農產行銷，侯友宜一直大力協助宜蘭縣，縣政府主管用人也向新北市借將，表現良好。

此次侯友宜安排的參訪行程中，首站來到宜蘭縣政府正在親水公園舉辦宜蘭國際童玩藝術節，侯友宜一行人預計下午2點半抵達園區停留40分鐘，與戲水遊客互動，接著轉往冬山良食創園區與農漁會三巨頭交換意見。