花蓮玉里大橋熱到隆起？ 公路總局：去年震災影片勿以訛傳訛

近日受西南風影響，天氣晴朗炎熱，花蓮玉里鎮曾出現39.1度高溫。網路流傳台9線玉里大橋橋面隆起斷裂影片，還有「花東9號公路熱到爆」的文字，令大眾疑惑是否橋梁被高溫熱到變形。公路總局澄清，該影片是去年918花東地震的舊影片，橋梁已修復完成並將興建新玉里大橋，請勿以訛傳訛。

網路影片畫面顯示，玉里大橋南下路段，橋面隆起斷裂，車輛無法通行，許多民眾下車查看，議論紛紛。拍攝者說「橋面隆起，車子過不來了」並指出南下北上的橋面都有隆起的狀況。卻有人在影片下方輸入「花東9號公路、熱到爆」，令人聯想因為高溫導致橋梁隆起斷裂。

公路總局蘇花公路改善工程處第四工務段澄清，經查該影片是2022年9月18日花東大地震時，民眾拍攝的畫面，台9線玉里地區相關橋梁橋面、伸縮縫已於震後一周內修復完成並恢復通行。目前正值暑假期間，國人規畫暑期旅遊，呼籲民眾勿將「花東9號公路熱到爆」舊照片及影片轉發造成誤導，影響花東旅遊觀光產業。

蘇改處表示，今年已完成玉里大橋改建工程發包作業，並於2月底開工，4月舉行「台9線玉里大橋至東里拓寬工程」動土祈福典禮，迄今玉里大橋南下線舊橋已全數拆除，並開始新橋的橋梁基樁工作，期許早日完成提供民眾安全的玉里大橋通行。