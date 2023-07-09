聽新聞
test
0:00 / 0:00

唯一橫跨歐亞板塊…花蓮玉富自行車道 強化防震能力

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮縣玉富自行車道行經秀姑巒溪大橋，可看見兩大板塊交界處。本報資料照片
花蓮縣玉富自行車道行經秀姑巒溪大橋，可看見兩大板塊交界處。本報資料照片

花蓮玉富自行車道是全球唯一橫跨歐亞兩個板塊的自行車道，也是花東縱谷重要景點。去年918地震後受損，封閉至今。經中央挹注4682萬元復建，近日動工修復並強化防震能力，預計明年6月底前完成，可趕在暑假旅遊高峰期前開放遊客使用。

玉富自行車道前身是玉里站到東里站的舊東線鐵道，起點在玉里鎮，終點是富里鄉的東里鐵馬驛站，全長10公里，沿途田野景觀遼闊。途中經過橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊的玉里大橋，因受到板塊擠壓，每年長高2到3公分，成為極具特色「會長高」的自行車道，每年吸引不少民眾騎單車、散步賞景。

因鐵道橋為台灣鐵路局所有，現有玉里鎮公所認養，918地震受損後，玉里鎮公所因人力不足，交通部觀光局花東縱谷風景區管理處協助鎮公所，縣府向行政院公共工程委員會爭取4682萬元復建經費，由縱管處代辦工程規畫設計及執行，這個月已經開工。

縱管處工務課長高冠明說，玉富自行車道在地震過後，橋梁上部結構橋面版偏移、鋪面扭曲變形，止震塊龜裂，下部結構防撞鋼板鬆脫、橋墩位移、橋台有裂縫等等損壞，具有落橋風險，施工難度過，再加上要配合河川汛期施作，工期預估較長，約需一年。

高冠明表示，玉富自行車道僅人、自行車通行，承重需求和一般車輛通行用的橋梁不同，復建工程的施工重點，除了修復受損部分，還會增加防落橋裝置，並強化防震能力，若未來再發生地震可以減低損壞。

自行車 車道 地震

延伸閱讀

國際少年運動會花蓮傳捷報 跆拳道踢下一金一銀

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華high翻紅面鴨將接棒

花蓮玉富自行車道舊鐵橋段修復 113年6月完工

「會長高」的花蓮玉富自行車道震損 動工復建拚明年暑假前開放

相關新聞

八斗子3廢棄油槽 中油年底拆

基隆八斗子漁港旁國有地3座廢棄儲油槽，早年為漁船加油用，居民擔憂危險，盼早日拆除。議員要求中油盡速拆除，興建旅遊中心，串...

基隆成功一路…路面下陷 400戶停水6小時

基隆市成功一路成功市場前道路昨上午自來水爆管，水淹馬路，部分路基被淘空，路面下陷10公分多，柏油裂10公尺長，水漫至騎樓...

冬山紅茶季促銷 45高手製茶競技

宜蘭冬山鄉紅茶聞名全國，夏天正是產季，冬山鄉公所昨辦全國紅茶製茶技術競賽，這兩日全國45名製茶高手徹夜製茶一決高下，並推...

唯一橫跨歐亞板塊…花蓮玉富自行車道 強化防震能力

花蓮玉富自行車道是全球唯一橫跨歐亞兩個板塊的自行車道，也是花東縱谷重要景點。去年918地震後受損，封閉至今。經中央挹注4...

八斗子中油廢棄3油槽居民憂不定時炸彈 中油：年底拆除

基隆八斗子漁港旁國有地上留存3座廢棄儲油槽，是早年漁船加油用的，居民視為不定時炸彈，要求早日拆除。議員要求中油盡速拆除興...

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華high翻紅面鴨將接棒

花蓮縣暑假大型活動一波接一波，5日登場的夏戀嘉年華卡司陣容堅強，已在東大門夜市廣場一連high唱3晚，每晚吸引數萬民眾隨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦