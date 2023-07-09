冬山紅茶季促銷 45高手製茶競技

宜蘭冬山鄉紅茶聞名全國，夏天正是產季，冬山鄉公所昨辦全國紅茶製茶技術競賽，這兩日全國45名製茶高手徹夜製茶一決高下，並推出紅茶季促銷，可抽空氣循環帳篷、Apple Watch S8等獎品，盼大家走進茶園，親享冬山紅茶獨特風味。

冬山鄉茶樹種植面積74.5公頃，占全縣5成以上，主要種植的「台茶12號」金萱是小葉種茶樹。農委會茶業改良場副場長邱垂豐指出，冬山鄉早年以半發酵烏龍茶為主，民國95年左右，國外茶葉搶占市場，冬山茶業亟須轉型，他當時在南投魚池茶業改良分場服務，便將魚池紅茶的技術引進冬山。

邱垂豐說，一般大葉種的茶樹才會製成全發酵紅茶，冬山紅茶以小葉種採取全發酵，結合原本烏龍茶的攪拌工續，引出獨特奶香味；除此之外，夏日小綠葉蟬吸食茶芽，茶葉經過加工產生蜜香，便得出遠近馳名的蜜香紅茶、花香紅茶。

冬山紅茶從此以獨特風味建立品牌名聲，紅茶適合加工成不同特色商品，冷泡茶、紅茶冰、紅茶冰淇淋等，老少咸宜。鄉公所持續推廣，12年前開始舉辦紅茶評鑑，7年前開始辦理紅茶製茶技術競賽，同時舉行學生為主的創意調茶競賽。

鄉公所指出，冬山紅茶品質雖好，多要到在地茶園購買，外地遊客難免猶豫，推出紅茶季促銷，遊客到25家合作茶園喝茶，打卡即可獲得紀念茶杯，單筆消費滿600元，憑收據發票更可參加抽獎，獎品有空氣循環帳篷、Apple Watch S8等。