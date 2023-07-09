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基隆成功一路…路面下陷 400戶停水6小時

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆成功一路破管，大水淹馬路，水漫至騎樓攤商。記者游明煌／攝影
基隆成功一路破管，大水淹馬路，水漫至騎樓攤商。記者游明煌／攝影

基隆市成功一路成功市場前道路昨上午自來水爆管，水淹馬路，部分路基被淘空，路面下陷10公分多，柏油裂10公尺長，水漫至騎樓攤商。水公司派員搶修，400戶停水6小時，攤商及民眾怨無水可用。

仁愛區光華里長陳世豐說，成功一路118巷破管，立即聯絡自來水公司搶修，擔心大水沖刷路基，造成路面下陷，後果不堪設想。

中山區後備軍人輔導中心秘書沈大淵表示，當時剛好經過發現少量水冒出，接著噴出大量水，趕快通報，發現馬路就像小瀑布，大水沖刷下，馬路下陷10公分深，長度也有10公尺。

水還淹上騎樓，攤商忙著拿掃帚阻擋水流入。一名攤販說，水一度淹上騎樓，施工整個下午，生意無法做，損失不知找誰賠。

水公司委外廠商到場搶修，工作人員說，250釐米管線破裂，緊急關閉開關搶修，停水400戶，路基有被水沖刷才下陷，停水後範圍未擴大，開挖後修復破管。

由於破管附近都是商家和攤販，無水可用都怨聲載道。居民說，水公司應加強舊管線汰換，避免破管發生，附近很多住戶非大樓用戶，並沒有水塔備水，一停水就沒水可用。

水公司第一區管理處表示，疑管線老舊破管，下午4時搶修完成，各區汰換舊管作業都有在進行。

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