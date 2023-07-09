八斗子3廢棄油槽 中油年底拆

基隆八斗子漁港旁國有地3座廢棄儲油槽，早年為漁船加油用，居民擔憂危險，盼早日拆除。議員要求中油盡速拆除，興建旅遊中心，串連當地海科館，對發展觀光才有助益。中油承諾，年底前會拆除。

居民反映，30多年前中油因戰備和漁船加油需求，在漁港旁興建加油站及多5座儲油槽，目前都廢棄沒使用，但油槽老舊鏽蝕，發現有殘油滲漏，擔心發生意外。

中油5座大小不等儲油槽，監察院曾要求在去年前要全部拆除，目前已拆除2座，剩3座未拆。基隆區漁會指出，漁會目前已有自己油槽為漁船加油，廢棄儲油槽已用不到。

議員張顥瀚說，廢棄油槽沒必要存在，籲中油早點拆除，解除居民心中的憂慮，且八斗子要發展觀光，漁港旁廢棄油槽存在不恰當。

張顥瀚認為，儲油槽地點很好，在八斗子漁村和大坪海岸中間，拆除後建議可做為遊客中心、旅遊中心，對八斗子觀光有所幫助，否則占住空間很可惜，除居民擔心外，也阻礙地方發展。

中油基隆營業處說明，已分批拆除儲油槽，先前已拆一座大型油槽，今年初再拆一座，還有1大、2小儲油槽，預計年底拆除。因現場是儲油槽使用，被列控制場址，中油完成汙染改善後，會把土地交國有財產署。