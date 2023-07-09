池上裝置藝術榮容 挨批像抹布架

台東池上是熱門觀光景點，大坡池周遭放置多件大型裝置藝術品吸引遊客目光。2023台灣燈會落幕後，池上鄉公所爭取5件燈會作品移置池上延續生命，其中放在大坡池畔的「榮容」引發議論，有人讚賞它位景區注入新鮮感，但也有人批評像大型抹布架。池上鄉公所表示，每人審美觀不同，可以不喜歡，但要尊重作品原創精神。

池上鄉公所爭取燈會作品「榮容」、「兔兔餐包」、「記憶之河」、「城市光點」及「光城」等5件裝置藝術移至池上。「榮容」是以彩虹色帶編織而成，展現亞洲推動同志遊行，象徵多元族群共榮與包容，放置於大坡池圓形廣場上。

不欣賞作品的民眾說，大坡池綠樹成林、好水好景，太人工作品破壞天然景色，也像「大型抹布架」，抹布隨處可見，希望早日移除。更有人直言「這也叫做藝術，太污辱鄉下人」、「大坡池自然美才是最美」。支持者則說，各地風土民情不同，欣賞角度也不同，作品讓人產生新鮮感，夜晚打燈後效果不錯。

鄉長林建宏說，有些人喜歡原味特色，但有些作品可以融入地景卻不違和，沒有對與錯，能引發討論也不算壞事，尊重各界聲音，藝術作品有生命周期，展至下個月結束。