八斗子中油廢棄3油槽居民憂不定時炸彈 中油：年底拆除

基隆八斗子漁港旁國有地上留存3座廢棄儲油槽，是早年漁船加油用的，居民視為不定時炸彈，要求早日拆除。議員要求中油盡速拆除興建旅遊中心，串連當地海科館等，對發展觀光才有助益。中油表示，年底前會拆除。

居民反映，30多年前中油因戰備和漁船加油需求，在八斗子漁港旁興建加油站及多5座儲油槽，目前都已廢棄沒有使用，但油槽老舊鏽蝕，居民仍發現有殘油滲漏，擔心發生意外，多年前曾向監察院陳情。

中油5座大小不等儲油槽，監察院曾要求在去年前要全部拆除，目前已拆除2座，剩下3座仍未拆。基隆區漁會指出，漁會目前已有自己的油槽為漁船加油，廢棄儲油槽已用不到。

議員張顥瀚說，廢棄油槽沒有存在必要，籲中油早點拆除，解除居民心中的憂慮，而且八斗子要發展觀光，漁港旁廢棄油槽存在並不恰當。

張顥瀚認為，儲油槽地點其實很好，位在八斗子漁村和大坪海岸中間，拆除後建議可做為遊客中心、旅遊中心，才能對八斗子觀光有所幫助，否則占住空間相當可惜，除了居民擔心外，也阻礙地方的發展。

中油基隆營業處說明，已分批拆除儲油槽，先前已拆1座大型油槽，今年初再拆1座，還有1大、2小儲油槽，預計今年底拆除。因為現場是儲油槽使用，被列為控制場址，中油完成汙染改善後會把土地交由國有財產署，如何運用屆時由國產署決定。