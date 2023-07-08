花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華high翻紅面鴨將接棒

花蓮縣暑假大型活動一波接一波，5日登場的夏戀嘉年華卡司陣容堅強，已在東大門夜市廣場一連high唱3晚，每晚吸引數萬民眾隨著音樂一同熱力搖擺，今、明兩天將進入最高潮，9日圓滿落幕後，15日由可愛的鯉魚潭紅面鴨接棒，開幕活動邀請到國際級的「舞鈴劇場」在戶外水上舞台演出，僅此一場。

夏戀嘉年華已邁入第16年，每年夏天請來巨星重磅登台，今年卡司陣容堅強，共30組表演者，本月5日起一連開唱5個晚上，縣長徐榛蔚也是每晚到場，發放螢光棒與歌迷同歡。

縣府觀光處表示，到昨晚為止，已有動力火車 、 Abao阿爆（阿仍仍）、盧廣仲、告五人、熊仔等歌手、樂團輪番登場，散發熱力。今晚將有魏如萱、Tizzy Bac等表演，明晚最後一天由黃明志、陳零九等歌手壓軸登場，接著7月15日至8月13日是紅面鴨和大家一起FUN暑假。

觀光處表示，壽豐鯉魚潭的「紅面鴨FUN暑假」以「A FUN DUCK」為主題，活動期間天天都有水舞秀、劇場表演，還有好玩的親子互動共融遊戲區與超美打卡藝術裝置，沿岸的光環境廊道營造浪漫氛圍，每周三、五、六晚間9時還將有絢爛的星空煙火秀點亮鯉魚潭夜空。

今年活動除了深受大人小孩喜愛的紅面鴨，還加入部落守護貓頭鷹，開幕當天請來國際級演出「舞鈴劇場」首度在戶外水上舞台表演「島嶼」劇碼。觀光處表示，「舞鈴劇場」是國際重要藝術節與劇場的常客，至今巡迴演出超過3千多場，這次配合紅面鴨FUN暑假，是舞鈴劇場首度在戶外的水上舞台表演，精彩可期。