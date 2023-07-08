快訊

現身侯友宜造勢驚呆眾人…綠營議員吐原因 黨部：將蒐證處理

旅日小心！京都觀光勝地頻傳行李遭竊 竊賊坦言：專挑外國客下手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華high翻紅面鴨將接棒

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨FUN暑假」將於7月15日至8月13日在壽豐鄉鯉魚潭登場，15日開幕當天請來「舞鈴劇場」演出。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府舉辦的「紅面鴨FUN暑假」將於7月15日至8月13日在壽豐鄉鯉魚潭登場，15日開幕當天請來「舞鈴劇場」演出。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣暑假大型活動一波接一波，5日登場的夏戀嘉年華卡司陣容堅強，已在東大門夜市廣場一連high唱3晚，每晚吸引數萬民眾隨著音樂一同熱力搖擺，今、明兩天將進入最高潮，9日圓滿落幕後，15日由可愛的鯉魚潭紅面鴨接棒，開幕活動邀請到國際級的「舞鈴劇場」在戶外水上舞台演出，僅此一場。

夏戀嘉年華已邁入第16年，每年夏天請來巨星重磅登台，今年卡司陣容堅強，共30組表演者，本月5日起一連開唱5個晚上，縣長徐榛蔚也是每晚到場，發放螢光棒與歌迷同歡。

縣府觀光處表示，到昨晚為止，已有動力火車 、 Abao阿爆（阿仍仍）、盧廣仲、告五人、熊仔等歌手、樂團輪番登場，散發熱力。今晚將有魏如萱、Tizzy Bac等表演，明晚最後一天由黃明志、陳零九等歌手壓軸登場，接著7月15日至8月13日是紅面鴨和大家一起FUN暑假。

觀光處表示，壽豐鯉魚潭的「紅面鴨FUN暑假」以「A FUN DUCK」為主題，活動期間天天都有水舞秀、劇場表演，還有好玩的親子互動共融遊戲區與超美打卡藝術裝置，沿岸的光環境廊道營造浪漫氛圍，每周三、五、六晚間9時還將有絢爛的星空煙火秀點亮鯉魚潭夜空。

今年活動除了深受大人小孩喜愛的紅面鴨，還加入部落守護貓頭鷹，開幕當天請來國際級演出「舞鈴劇場」首度在戶外水上舞台表演「島嶼」劇碼。觀光處表示，「舞鈴劇場」是國際重要藝術節與劇場的常客，至今巡迴演出超過3千多場，這次配合紅面鴨FUN暑假，是舞鈴劇場首度在戶外的水上舞台表演，精彩可期。

詳細資訊可上花蓮觀光資訊網https://tour-hualien.hl.gov.tw/、花蓮觀光粉絲團https://www.facebook.com/hltour/及官網https://happy-duck.hl.gov.tw/。

花蓮夏戀嘉年華每晚在東大門夜市廣場熱鬧舉行，每晚吸引數萬人潮，今、明最後兩天還有大咖登台演唱。圖／花蓮縣政府提供
花蓮夏戀嘉年華每晚在東大門夜市廣場熱鬧舉行，每晚吸引數萬人潮，今、明最後兩天還有大咖登台演唱。圖／花蓮縣政府提供

劇場 花蓮 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮玉富自行車道舊鐵橋段修復 113年6月完工

「會長高」的花蓮玉富自行車道震損 動工復建拚明年暑假前開放

不用飛日本！這3家飯店的超日式體驗 僅暑假限定

壽山動物園12歲以下免費入園帶人潮 暑假首周1萬8千人次入園

相關新聞

基隆成功一路破管大水淹馬路下陷 400戶停水怨聲載道

基隆市成功一路成功市場前道路今天上午近11時自來水爆管，大水淹馬路，導致部分路基被淘空，路面下陷10多公分，柏油裂開10...

台東池上裝置藝術品像「大型抹布架」？正反聲音不一

台東池上是熱門觀光景點，大坡池畔散見的大型裝置藝術吸引遊客目光。今年台灣燈會落幕後，池上鄉公所爭取五座藝術品移置池上延續...

台東長濱不斷飆高溫 豐年祭加蓋遮陽棚、黑網因應

近日全台已經熱得像烤番薯，台東長濱一度飆出37.9度高溫，連習慣夏日高溫的居民都受不了，感覺今年夏天特別熱。長濱鄉長李光...

八斗子中油廢棄3油槽居民憂不定時炸彈 中油：年底拆除

基隆八斗子漁港旁國有地上留存3座廢棄儲油槽，是早年漁船加油用的，居民視為不定時炸彈，要求早日拆除。議員要求中油盡速拆除興...

花蓮暑假活動一波波 夏戀嘉年華high翻紅面鴨將接棒

花蓮縣暑假大型活動一波接一波，5日登場的夏戀嘉年華卡司陣容堅強，已在東大門夜市廣場一連high唱3晚，每晚吸引數萬民眾隨...

等了五年的勇士與公主 台東市「馬卡巴嗨」豐年祭亮相

台東市年度大型活動「馬卡巴嗨」豐年祭儀即將登場，受疫情停辦3年後，今年解封擴大舉辦，其中停辦5年的勇士與公主選拔，也將重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦