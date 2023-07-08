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花蓮玉富自行車道舊鐵橋段修復 113年6月完工

中央社／ 花蓮縣8日電

花蓮縣玉里鎮玉富自行車道的舊鐵橋段橫跨歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊，去年因918台東強震後受損封閉至今，中央挹注經費，近日已動工修復，預計明年暑假前恢復開放。

玉富自行車道是台鐵玉里站到富里站的舊東線鐵道，全長10公里，途經兩鄉鎮田野景觀，橫跨秀姑巒溪的舊鐵橋位處歐亞板塊及菲律賓板塊，因板塊擠壓，每年長高2到3公分，有著「會長高」的自行車道為特色，吸引不少遊客前往。

玉富自行車道鐵道橋所有權為台鐵局，由玉里鎮公所認養，去年918台東強震受損嚴重，因公所人力不足，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處、花蓮縣府協助向行政院公共工程委員會爭取約新台幣4600萬元修復經費。

花東縱管處工務課長高冠明說，後續工程由縱管處代辦工程規劃及執行，經評估強震造成舊鐵橋梁上部結構橋面版扭曲變形、下部結構防撞鋼板鬆脫、橋墩位移、橋台混凝土開裂等破壞，且有落橋風險。

高冠明說，因施工難度高，且需配合河川汛期施作，工期預估較長，7月1日已經開工，預計明年6月底前完成，趕在暑假前重新開放遊客使用。

高冠明指出，玉富自行車道僅提供人、自行車通行，承重需求和一般車輛通行的橋梁不同，除了修復受損部分，也會增加防落橋裝置、強化防震能力等，降低未來強震發生時的損壞。

自行車 車道 板塊

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