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等了五年的勇士與公主 台東市「馬卡巴嗨」豐年祭亮相

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
停辦5年的勇士與公主選拔，將在今年「馬卡巴嗨」豐年祭儀重新亮相。記者尤聰光／攝影
停辦5年的勇士與公主選拔，將在今年「馬卡巴嗨」豐年祭儀重新亮相。記者尤聰光／攝影

台東市年度大型活動「馬卡巴嗨」豐年祭儀即將登場，受疫情停辦3年後，今年解封擴大舉辦，其中停辦5年的勇士與公主選拔，也將重新亮相。市長陳銘風說，「歡迎年輕人一起『嗨一夏』！」

陳銘風說，今年馬卡巴嗨豐年祭儀活動主要以年輕人為主題，推出雙核心亮點、五主題活動及嶄新登場等三大主軸，希望讓年輕人更踴躍參與，連續2天在森林公園舉行，還邀請原民歌手同歡。

為讓「馬卡巴嗨」活動能見度曝光，市公所今天選在觀光遊客密集的台東火車站辦理記者會，縣長饒慶鈴及多位貴賓受邀出席。果然原民的熱情，吸引不少遊客停下腳步，來了解及欣賞現場表演。

記者會上先由阿美族及卑南族耆老祈福，隨即發表今年馬卡巴嗨主題曲，並由參加停辦5年的勇士與公主選拔參賽者擔綱舞蹈演出。輕快曲風，再由年輕的勇士與公主舞蹈詮釋，符合活動主軸。

而參加這次勇士與公主選拔的參賽者計20位，分別來自各族群的年輕男女，個個才華洋溢，帥氣美麗。日前參賽者也完成為期7天的課程訓練，讓最後獲選的勇士與公主展現自信與活力。

市公所表示，活動於7月22、23日舉行，並有原民傳統祭儀演繹、歌謠樂舞展演、創意舞蹈大賽、金曲之夜、原味好玩市集、美食饗宴及傳統技藝與童玩體驗等，非常適合大小朋友一起同樂。

台東市長陳銘風（右）下場一同跳原民傳統舞蹈，展現台東原民熱情與多元豐富的文化風情。記者尤聰光／攝影
台東市長陳銘風（右）下場一同跳原民傳統舞蹈，展現台東原民熱情與多元豐富的文化風情。記者尤聰光／攝影
台東市年度大型活動「馬卡巴嗨」豐年祭儀即將登場，市公所今天選在觀光遊客密集的台東火車站辦理記者會，邀請大家一起「嗨一夏」。記者尤聰光／攝影
台東市年度大型活動「馬卡巴嗨」豐年祭儀即將登場，市公所今天選在觀光遊客密集的台東火車站辦理記者會，邀請大家一起「嗨一夏」。記者尤聰光／攝影

豐年祭 台東

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