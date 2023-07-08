等了五年的勇士與公主 台東市「馬卡巴嗨」豐年祭亮相

台東市年度大型活動「馬卡巴嗨」豐年祭儀即將登場，受疫情停辦3年後，今年解封擴大舉辦，其中停辦5年的勇士與公主選拔，也將重新亮相。市長陳銘風說，「歡迎年輕人一起『嗨一夏』！」

陳銘風說，今年馬卡巴嗨豐年祭儀活動主要以年輕人為主題，推出雙核心亮點、五主題活動及嶄新登場等三大主軸，希望讓年輕人更踴躍參與，連續2天在森林公園舉行，還邀請原民歌手同歡。

為讓「馬卡巴嗨」活動能見度曝光，市公所今天選在觀光遊客密集的台東火車站辦理記者會，縣長饒慶鈴及多位貴賓受邀出席。果然原民的熱情，吸引不少遊客停下腳步，來了解及欣賞現場表演。

記者會上先由阿美族及卑南族耆老祈福，隨即發表今年馬卡巴嗨主題曲，並由參加停辦5年的勇士與公主選拔參賽者擔綱舞蹈演出。輕快曲風，再由年輕的勇士與公主舞蹈詮釋，符合活動主軸。

而參加這次勇士與公主選拔的參賽者計20位，分別來自各族群的年輕男女，個個才華洋溢，帥氣美麗。日前參賽者也完成為期7天的課程訓練，讓最後獲選的勇士與公主展現自信與活力。