台東池上裝置藝術品像「大型抹布架」？正反聲音不一

台東池上是熱門觀光景點，大坡池畔散見的大型裝置藝術吸引遊客目光。今年台灣燈會落幕後，池上鄉公所爭取五座藝術品移置池上延續生命，其中一件彩虹編織特色的「榮容」引發議論，支持者讚賞它為大坡池景區注入新鮮感，但也有人批評這件作品像大型抹布架，雙方各有立場。

池上鄉長林建宏說，每個人審美角度不同，「你可以不喜歡，但必須要學會尊重創作」，有些人喜歡原味特色，但有些作品可以融入地景卻不違和，沒有對與錯，能引發討論也不算壞事。

2023台灣燈會落幕後，為讓遊客及鄉親近距離體驗燈會藝術作品之美，池上鄉爭取「榮容」、「兔兔餐包」、「記憶之河」、「城市光點」及「光城」五座作品移至池上展覽。

「榮容」是以彩虹色帶編織而成的作品，以展現亞洲推動同志遊行，象徵多元族群共榮與包容，放置於大坡池圓形廣場上。不過這個作品卻引發地方民眾與遊客熱烈討論。

不喜歡這件作品的民眾說，大坡池綠蔭成林、好水好景，太人工的作品會破壞景色，感覺這個作品像是「大型抹布架」，張掛著市面上隨處可見的彩色抹布，希望早日移除。更有人直言「這也叫做藝術，太污辱鄉下人」、「大坡池自然美才是最美」。

支持者則認為，各地風土民情不同，欣賞的角度也不同，周期性的裝置藝術會讓遊客產生新鮮感，夜晚打燈後效果不錯。