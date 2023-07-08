基隆成功一路破管大水淹馬路下陷 400戶停水怨聲載道

基隆市成功一路成功市場前道路今天上午近11時自來水爆管，大水淹馬路，導致部分路基被淘空，路面下陷10多公分，柏油裂開10多公尺長，水也漫至騎樓攤商。水公司派員搶修，400多戶停水，攤商及民眾無水可用，怨聲載道。

仁愛區光華里長陳世豐說，成功一路118巷破管漏水，他馬上聯絡自來水公司趕快來搶修，擔心大水沖刷路基，恐造成路面下陷，後果就不堪設想。漏水的水量非常大，爆裂的應是大水管。

中山區後備軍人輔導中心秘書沈大淵表示，當時他剛好經過，發現先冒出少量的水，接著水大量噴出，趕快通報協助。他發現馬路就像小瀑布，大水沖刷之下，馬路下陷10多公分深，長度有10多公尺。

水淹整個馬路，還淹上騎樓，到處都是水，攤商忙著拿掃帚阻擋水流入。一名攤販說，水都淹上來，生意沒法做。

水公司委外廠商約11時到場，工作人員說，為250釐米的大管破裂，可能因管線老舊，但原因還要了解，已緊急關閉開關搶修，停水有數百戶。必須要開挖搶修，預計至少要半天以上的時間。

由於破管附近都是商家和攤販，今天天氣炎熱，大家無水可用都怨聲載道。附近居民說，水公司應加強舊管線汰換，避免破管發生，附近很多住戶不是大樓用戶，並沒有水塔備水，一停水就沒水可用，十分不方便。