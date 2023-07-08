快訊

六日都非常熱！社子38.6度極端高溫 今天全國前3熱都在台北市

綠營翻臉猛打黃國昌畸零地 是怕遊行變柯文哲的東風？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆成功一路破管大水淹馬路下陷 400戶停水怨聲載道

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆成功一路破管大水淹馬路下陷，400戶停水怨聲載道。記者游明煌／攝影
基隆成功一路破管大水淹馬路下陷，400戶停水怨聲載道。記者游明煌／攝影

基隆市成功一路成功市場前道路今天上午近11時自來水爆管，大水淹馬路，導致部分路基被淘空，路面下陷10多公分，柏油裂開10多公尺長，水也漫至騎樓攤商。水公司派員搶修，400多戶停水，攤商及民眾無水可用，怨聲載道。

仁愛區光華里長陳世豐說，成功一路118巷破管漏水，他馬上聯絡自來水公司趕快來搶修，擔心大水沖刷路基，恐造成路面下陷，後果就不堪設想。漏水的水量非常大，爆裂的應是大水管。

中山區後備軍人輔導中心秘書沈大淵表示，當時他剛好經過，發現先冒出少量的水，接著水大量噴出，趕快通報協助。他發現馬路就像小瀑布，大水沖刷之下，馬路下陷10多公分深，長度有10多公尺。

水淹整個馬路，還淹上騎樓，到處都是水，攤商忙著拿掃帚阻擋水流入。一名攤販說，水都淹上來，生意沒法做。

水公司委外廠商約11時到場，工作人員說，為250釐米的大管破裂，可能因管線老舊，但原因還要了解，已緊急關閉開關搶修，停水有數百戶。必須要開挖搶修，預計至少要半天以上的時間。

由於破管附近都是商家和攤販，今天天氣炎熱，大家無水可用都怨聲載道。附近居民說，水公司應加強舊管線汰換，避免破管發生，附近很多住戶不是大樓用戶，並沒有水塔備水，一停水就沒水可用，十分不方便。

水公司第一區管理處表示，破管原因還要了解，是管線老舊、太熱溫差大、遭車重壓等都有可能，必須進一步查明，預計下午5點修復，已開挖搶修。另外，目前也都在進行汰換舊管作業。

基隆成功一路破管大水淹馬路下陷，400戶停水怨聲載道。記者游明煌／攝影
基隆成功一路破管大水淹馬路下陷，400戶停水怨聲載道。記者游明煌／攝影
基隆成功一路破管大水淹馬路下陷，400戶停水怨聲載道。記者游明煌／攝影
基隆成功一路破管大水淹馬路下陷，400戶停水怨聲載道。記者游明煌／攝影

停水 漏水

延伸閱讀

TPASS上路 基隆淡水房價會飆？專家1理由搖頭

桃園辦理新裝工程斷管連絡工程 7月23日近萬戶停水

台中梧棲今天停水區域 水公司提醒停水期關閉抽水機電源

記得儲水！桃園市桃園區7月3日停水10小時、影響5393戶

相關新聞

基隆成功一路破管大水淹馬路下陷 400戶停水怨聲載道

基隆市成功一路成功市場前道路今天上午近11時自來水爆管，大水淹馬路，導致部分路基被淘空，路面下陷10多公分，柏油裂開10...

台東長濱不斷飆高溫 豐年祭加蓋遮陽棚、黑網因應

近日全台已經熱得像烤番薯，台東長濱一度飆出37.9度高溫，連習慣夏日高溫的居民都受不了，感覺今年夏天特別熱。長濱鄉長李光...

台東池上裝置藝術品像「大型抹布架」？正反聲音不一

台東池上是熱門觀光景點，大坡池畔散見的大型裝置藝術吸引遊客目光。今年台灣燈會落幕後，池上鄉公所爭取五座藝術品移置池上延續...

「會長高」的花蓮玉富自行車道震損 動工復建拚明年暑假前開放

花蓮玉富自行車道由舊鐵道改建，是全球唯一橫跨歐亞兩個板塊的自行車道，也是花東縱谷重要景點。去年918地震後受損，封閉至今...

消費滿百抽大獎 花蓮購物節14日開跑

暑假是旅遊高峰，花蓮縣府辦「花蓮購物節」，本月14日起一連12周舉行，在地消費滿百元，有機會抽中MacBook、掃地機器...

基市議員郭美秀回歸 藍：注入強心針

親民黨基隆市議員郭美秀昨天宣布重回國民黨，國民黨議員從12增為13席，比民進黨12席多出1席重掌優勢。國民黨秘書長黃健庭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦