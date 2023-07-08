「會長高」的花蓮玉富自行車道震損 動工復建拚明年暑假前開放

花蓮玉富自行車道由舊鐵道改建，是全球唯一橫跨歐亞兩個板塊的自行車道，也是花東縱谷重要景點。去年918地震後受損，封閉至今。經中央挹注4682萬元復建，近日動工修復並強化防震能力，預計工期一年，明年暑假前恢復開放。

玉富自行車道前身是玉里站到東里站的舊東線鐵道，起點在玉里鎮，終點是富里鄉的東里鐵馬驛站，全長10公里，沿途田野景觀遼闊。途中經過橫跨歐亞板塊與菲律賓海板塊的玉里大橋，因受到板塊擠壓，每年長高2到3公分，成為極具特色「會長高」的自行車道，每年吸引不少民眾騎單車、散步賞景。

因鐵道橋為台灣鐵路局所有，現有玉里鎮公所認養，918地震受損後，玉里鎮公所因人力不足，交通部觀光局花東縱谷風景區管理處協助鎮公所，透過花蓮縣府向行政院公共工程委員會爭取4682萬元復建經費，由縱管處代辦工程規畫設計及執行，這個月已經開工。

縱管處工務課長高冠明說，玉富自行車道在地震過後，橋梁上部結構橋面版偏移、鋪面扭曲變形，止震塊龜裂，下部結構防撞鋼板鬆脫、橋墩位移、橋台有裂縫等等損壞，具有落橋風險，施工難度過，再加上要配合河川汛期施作，工期預估較長，約需一年，預計明年6月底前完成，可趕在暑假旅遊高峰期前開放遊客使用。