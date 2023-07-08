台東長濱不斷飆高溫 豐年祭加蓋遮陽棚、黑網因應

近日全台已經熱得像烤番薯，台東長濱一度飆出37.9度高溫，連習慣夏日高溫的居民都受不了，感覺今年夏天特別熱。長濱鄉長李光蘭表示，正值部落豐年祭、海祭高峰期，全縣多達十幾場，會場必須加設遮雨棚或黑網防曬，才有辦法跳舞、宴客。

近日台東長濱多次出現超過37度高溫，今天一早，中央氣象局再度發布高溫資訊，台東縣地區也被列為橙色燈號區域，有連續出現36度高溫機率，提醒民眾預防熱傷害。

長濱鄉長李光蘭表示，在地居民多數習慣夏天高溫環境，不過今年卻感覺特別熱，上午7點過後溫度超過30度，直至下午4點還是非常熱，中午時分幾乎無法在外面活動。

「正值部落舉辦歲時祭儀，沒有遮雨棚的地點就要搭黑網」李光蘭說，豐年祭是部落大事，不太可能配合天氣修改時程，所以活動地點必須盡量搭遮陽棚，不然就要架黑網，這樣才有辦法跳舞、宴客。