聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東長濱不斷飆高溫 豐年祭加蓋遮陽棚、黑網因應
近日全台已經熱得像烤番薯，台東長濱一度飆出37.9度高溫，連習慣夏日高溫的居民都受不了，感覺今年夏天特別熱。長濱鄉長李光蘭表示，正值部落豐年祭、海祭高峰期，全縣多達十幾場，會場必須加設遮雨棚或黑網防曬，才有辦法跳舞、宴客。
近日台東長濱多次出現超過37度高溫，今天一早，中央氣象局再度發布高溫資訊，台東縣地區也被列為橙色燈號區域，有連續出現36度高溫機率，提醒民眾預防熱傷害。
長濱鄉長李光蘭表示，在地居民多數習慣夏天高溫環境，不過今年卻感覺特別熱，上午7點過後溫度超過30度，直至下午4點還是非常熱，中午時分幾乎無法在外面活動。
「正值部落舉辦歲時祭儀，沒有遮雨棚的地點就要搭黑網」李光蘭說，豐年祭是部落大事，不太可能配合天氣修改時程，所以活動地點必須盡量搭遮陽棚，不然就要架黑網，這樣才有辦法跳舞、宴客。
24節氣中的小暑至大暑恰為台東各部落豐年祭高峰期，縣府指出，6月30日由台東市建農部落阿美族豐年祭活動揭開序幕，持續辦到8月20日結束，全縣共計139場次祭典（收穫節）活動，各祭典時間2至8天不等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言