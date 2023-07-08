基市議員郭美秀回歸 藍：注入強心針

親民黨基隆市議員郭美秀昨天宣布重回國民黨，國民黨議員從12增為13席，比民進黨12席多出1席重掌優勢。國民黨秘書長黃健庭出席記者會歡迎說，議員生力軍為立委選戰注入強心針。

國民黨基隆市黨部昨舉辦「郭美秀議員回娘家」記者會，在秘書長黃健庭、主委吳國勝、黨團書記長蔡旺璉、副書記曾紀嚴及議員呂美玲、俞叁發等陪同宣布重新加入國民黨。

黃健庭說，郭美秀與已故丈夫前議員楊石城深耕地方多年，郭美秀可說是為基隆國民黨團注入一劑強心針，國民黨立委提名人林沛祥是來自基層的議員，目前選情樂觀，不管民進黨的人選如何換將，就是持續往前衝，很有信心。

郭美秀指出，感謝親民黨宋主席的愛護，但為非綠大聯盟的團結，經過深思熟慮後重返國民黨，親民黨也是由國民黨開枝散葉發展出來的友黨，大家一起打拚。

郭美秀回國民黨有跡可遁，去年正副議長選舉時，郭美秀投給國民黨推派的正副議長人選。親民黨基隆原有2席，郭美秀離開後，全國只剩副議長楊秀玉1席議員。楊秀玉說，雖然只剩下她1席但並不孤單，她代表著人民的希望，基層的服務是最重要的。

民進黨基隆市黨部說，平常心看待，張秉鈞因案退選後改提議員鄭文婷參選，以其法律專業幫助弱勢伸張正義。民眾黨前秘書長謝立功勤跑基層，爭取立委提名。