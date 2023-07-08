消費滿百抽大獎 花蓮購物節14日開跑

暑假是旅遊高峰，花蓮縣府辦「花蓮購物節」，本月14日起一連12周舉行，在地消費滿百元，有機會抽中MacBook、掃地機器人、iPhone手機等大獎，今年增電子發票同步登錄功能，使用電子載具，參加抽獎更方便。

縣長徐榛蔚表示，去年疫情期間，縣府為振興在地消費，舉辦「花蓮購物節」。今年夏天活動一波接一波，夏戀嘉年華正熱鬧登場，接下來還有紅面鴨FUN暑假、原住民族聯合豐年節，吸引大批遊客，趁勢再推出花蓮購物節，加強民眾消費力道。

花蓮縣青年發展中心表示，從14日至10月8日舉行為期12周，在特約店家消費滿百元，上傳發票、收據或照片證明就可抽獎。為響應無紙化，今年新增電子發票同步登錄，只要第一次綁定，之後在特約店家消費滿百元，就會自動歸戶登錄抽獎資格。

為促進南區均衡，採分區抽獎方式，依序在北、中、南舉辦抽獎，北區包含秀林鄉、新城鄉、花蓮市、吉安鄉；中區包含壽豐鄉、光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、豐濱鄉；南區包含玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉、瑞穗鄉。每周都有掃地機器人、MacBook、iPhone、藍芽喇叭、吹風機、在地特色伴手禮等好禮。

縣府表示，目前已有1000特約店家加入，還在持續招募，今年擴大連鎖超商加入，目標至少1500家，消費抽獎更方便，希望消費金額再增加到5億元以上，藉由活動熱度，帶動地方商機，活動詳情可見官方網站。