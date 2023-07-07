花蓮吉安鄉門牌全面換新 首創導入Qr Code

花蓮縣吉安鄉各家戶門牌使用約20年，鄉公所將從這個月起全面更新門牌，新門牌首創導入Qr Code，手機掃碼可連結鄉公所官網，相當方便。鄉長游淑貞說，藉由門牌更新營造新氣象，也讓鄉民更了解鄉公所各項施政，預計年底前全鄉3萬3000多戶全面更換。

吉安鄉逾8萬人口，僅次於花蓮市是縣內第二多。鄉長游淑貞說，吉安已經20年沒換過門牌，有的家戶門牌老舊、褪色，才啟動全面換新，感謝縣府支持。吉安新門牌長26公分、寬18公分，全國首創納入Qr Code，民眾在家掃碼，隨時可以連上鄉公所網站，查找各項業務資訊非常方便，拉近鄉民與公所的距離。

鄉公所預計這個月開始更新，因會在家戶門前施作，今天請來全鄉18村的村長協助宣導，屆時張貼人員也會穿上反光背心、配戴識別證。鄉公所表示，為方便民眾掃碼，新門牌將貼放在舊門牌下方，以離地150公分高為原則，18村分成3個階段，從這個月起陸續更換，預計年底前完成，整體經費約600萬元。

游淑貞說，有些民眾對舊門牌有感情，像在福興村有一戶，門前就貼著3張門牌，承載家族歷史，考量鄉民的需求和情感，舊門牌不會回收，由民眾自己決定如何處理。

縣長徐榛蔚說，門牌更新結合地方特色，為地方帶來新氣象，她表示，吉安鄉榮光、仁安、海濱一帶，近600戶沒有路名，提醒鄉公所利用這次機會編訂路名門牌，補上不足。