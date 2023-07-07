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太平洋縱谷馬拉松報名開跑 花蓮大橋施工取消全馬組別

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
2023太平洋縱谷馬拉松請來日本与那國島的前黑島萌代言，當天也會和選手一起跑。圖／花蓮市公所提供
2023太平洋縱谷馬拉松請來日本与那國島的前黑島萌代言，當天也會和選手一起跑。圖／花蓮市公所提供

深受跑者喜愛的「2023太平洋縱谷馬拉松」即將於11月18日登場，今年因花蓮大橋施工，考量跑者安全，市公所決定取消全馬賽事，有半馬、小馬10公里及迷你馬5公里、視障組4個組別，今（7）天起至月底開放網路報名，前3000名報名且完成繳費者，可獲早鳥禮可摺疊擴充型旅行包。

由花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，每年沿著東海岸開跑，賽道平緩景色優美，曾榮登國內最大路跑網站「運動筆記」熱門賽事第一名，也被日本銷量第一的「跑步者」雜誌擴大報導，每年吸引逾7000人參賽。

太縱馬邁入第9屆，今天下午在花蓮璽賓行旅，由市長魏嘉彥、活動創辦人前市長魏嘉賢、市代會主席李振瑋及多位市民代表、旅宿、伴手禮業者，一同宣布報名起跑。

魏嘉彥說，今年路線同樣從美崙田徑場旁海岸路開跑，不過，報名開放前獲知花蓮大橋因施工整修，考量跑者安全，決定取消，但還有從5公里到半馬的4種組別，歡迎喜愛跑步的朋友報名，用雙腳體驗花蓮的美好。

2023太縱馬邀請來自花蓮市姐妹市、日本与那國島的前黑島萌代言；完賽獎牌延續一年一鄉鎮特色意象，以光復鄉為設計概念。選手憑號碼布，可享有縣內景點如新光兆豐農場、慶修院、松園別館等免費或優惠入園，花蓮璽賓行旅、遠雄悅來、阿思瑪麗景及多家旅宿都提供住宿優惠，賽後還有抽獎活動，獎品豐富。

今年各組報名限額：半馬1650人、小馬1700人、迷你馬2800人。半馬第一名獎金2萬元、第二名1萬元、第三名5000元；小馬第一名8000元、第二名5000元、第三名2000元。半馬及小馬的第四、五名，及視障組前三名頒發獎盃及獎品。

花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，獲得多家旅宿、伴手禮業者大力支持。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，獲得多家旅宿、伴手禮業者大力支持。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，賽道平緩景色優美，深受跑者喜愛。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，賽道平緩景色優美，深受跑者喜愛。圖／花蓮市公所提供
2023太平洋縱谷馬拉松今天起報名，跑衣為黃色系，完賽獎牌延續一年一鄉鎮特色意象，以光復鄉為設計概念。記者王燕華／攝影
2023太平洋縱谷馬拉松今天起報名，跑衣為黃色系，完賽獎牌延續一年一鄉鎮特色意象，以光復鄉為設計概念。記者王燕華／攝影
花蓮市長魏嘉彥（右）及活動創辦人、前市長魏嘉賢等人，邀請國內外喜愛跑步的朋友報名，一同用雙腳體驗花蓮之美。圖／花蓮市公所提供
花蓮市長魏嘉彥（右）及活動創辦人、前市長魏嘉賢等人，邀請國內外喜愛跑步的朋友報名，一同用雙腳體驗花蓮之美。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，今天啟動報名。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所主辦的太平洋縱谷馬拉松，今天啟動報名。圖／花蓮市公所提供

馬拉松 花蓮 日本 路跑 視障

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