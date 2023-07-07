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不再是貴族運動！三星尾塹社區推廣公園高爾夫球

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
尾塹社區協會營運公園高爾夫球場，平常也會舉辦比賽。圖／尾塹社區發展協會提供
尾塹社區協會營運公園高爾夫球場，平常也會舉辦比賽。圖／尾塹社區發展協會提供

日本IPGA北海道知事盃第37屆國際公園高爾夫球比賽上月結束，台灣代表隊成績優異，總共8位選手獲獎，其中多人來自宜蘭三星鄉尾塹社區。尾塹社區發展協會理事長楊登茂希望，讓公園高爾夫球走出一般高爾夫球小眾運動的印象，推廣到全國、全齡，所有人都能體驗高爾夫的樂趣。

公園高爾夫球1983年誕生於日本北海道別幕町，與正統高爾夫球不同，只需1支球桿和1顆球，以及放球的球梯，打法簡單，老少咸宜，近年逐漸從日本向外傳播。

楊登茂說，尾塹公園高爾夫球場104年開始規畫，最初只是因應長照2.0開闢銀髮族運動空間，曾考慮用作槌球場，但槌球過於常見、吸引力不夠，一番討論後整建成公園高爾夫球場，106年竣工，從此走上推廣之路。

楊登茂回憶，他們從108年開始參加北海道知事盃，屢獲佳績，多人入選台灣代表隊，也常舉辦會內比賽互相切磋。今年代表隊囊括女子組前三名與第五名、男子組第二、三、五、八名，成績斐然；目前參賽選手和運動人口仍以宜蘭縣為主，他希望能逐漸推廣到全國。

推廣之路並不容易，楊登茂指出，許多外縣市團體來尾塹參觀，打算回去推動公園高爾夫，大多無疾而終；公園高爾夫球場收費便宜，難以匹配維護成本，要靠志工努力，此外大多人難走出「高爾夫球是貴族運動」的制式觀念，目前願意嘗試且堅持的社區仍在少數。

楊登茂說，以日本的經驗來看，最初只有寥寥2、3處公園高爾夫球場，108年時已有超過1200座；公園高爾夫不只是銀髮族的運動，下從6歲、上至80多歲，都能體驗到這項運動的魅力，持續努力定能看到成果，也感謝宜蘭縣府多年的支持。

公園高爾夫球場維護不易，由於門票便宜，不敷成本，還要靠志工無私奉獻。圖／尾塹社區發展協會提供
公園高爾夫球場維護不易，由於門票便宜，不敷成本，還要靠志工無私奉獻。圖／尾塹社區發展協會提供
台灣代表隊參加日本IPGA北海道知事盃第37屆國際公園高爾夫球比賽獲得佳績，選手多為宜蘭人，尤其出自三星尾塹社區，今日縣長林姿妙（前排左七）接見表揚。圖／宜蘭縣政府提供
台灣代表隊參加日本IPGA北海道知事盃第37屆國際公園高爾夫球比賽獲得佳績，選手多為宜蘭人，尤其出自三星尾塹社區，今日縣長林姿妙（前排左七）接見表揚。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭選手參加日本IPGA北海道知事盃第37屆國際公園高爾夫球比賽，囊括女子組前三名與第五名、男子組第二、三、五、八名，成績斐然。圖／尾塹社區發展協會提供
宜蘭選手參加日本IPGA北海道知事盃第37屆國際公園高爾夫球比賽，囊括女子組前三名與第五名、男子組第二、三、五、八名，成績斐然。圖／尾塹社區發展協會提供

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