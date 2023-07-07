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台東縱谷飆高溫 7旬農頂著炙熱太陽揮汗忙採茶

中央社／ 台東縣7日電

台東地區連續幾天持續高溫，一般農夫會提早收工；不過，平均年齡70歲的採茶農今天依然頂著炙熱太陽工作到上午11時30分才能休息，盼讓大家都能喝到甘甜的鹿野紅烏龍茶。

今天清晨7時許，台東縱谷鹿野福鹿茶區的太陽已高掛在海岸山脈上，天氣逐漸燠熱，在農田耕種的農民準備收工，熱氣球也降落收傘；不過，一批採茶農正要上工，開始辛苦的一天。

上午8時過後，在台東縱谷放眼望去，只有茶園裡還看的到農民，他們從頭到腳包得緊緊避免曬到太陽，雙手快速採茶，幾乎沒片刻停下來，只有抬頭剎那才可從臉龐看出都是上了年紀的茶農。

根據中央氣象局官網資料，今天上午10時鹿野鄉福鹿茶區的氣溫已達攝氏34.3度。75歲的採茶婦女說，上午要採到11時30分才會休息。

福鹿茶區年輕的茶師傅張一鳴接受中央社記者訪問表示，這些採茶的阿公、阿嬤從早上7時開始就上工，站在太陽下，沒有一點點遮陽處，不管有多熱，都必須採到中午才會休息吃飯，最長休息到下午2時就必須再上工，相當辛苦，只為讓大家喝到甘甜的鹿野特產紅烏龍。

張一鳴說，過去夏天是不採茶，養樹至冬天，採冬茶。民國97年8月間，茶業改良場台東分場召開鹿野「福鹿茶區」會議，與會農政單位及農民苦思如何找到茶業的第2春，有人提出，利用夏秋茶生產發酵程度較重的烏龍茶，並取名「紅烏龍」。

台東縣議員潘貴蘭表示，「鹿野紅烏龍」後來「一泡」而紅，甚至紅到中國，也因此現在才會看到夏天農民頂著大太陽採茶的田園風貌。農民相當辛苦，也希望台東縣政府將台東生產的紅烏龍正名為「鹿野紅烏龍」。

有關鹿野福鹿茶區，台東鹿野地區農會總幹事陳正笙指出，茶區目前約有150名採茶工人，平均年齡約70歲，年紀大的逾80歲，僅有幾名越南籍婦女年紀比較輕，一年四季除了下雨天外，幾乎乎每天都要工作。

台東縣消防局鹿野小隊長林有智表示，這幾天雖然燠熱，還好尚未接到有農民中暑的通報，接下來天氣會越來越熱，提醒農民減少曝曬，保持水分，身體感覺不適時趕緊找樹蔭休息。

台東 農民

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