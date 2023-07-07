花蓮迎泰國包機 續爭取日韓直航

國境解封後，花蓮縣府與業者合作，推「花蓮—泰國曼谷」包機直航，昨滿載183名泰國與新加坡旅客，入境花蓮展開5天4夜旅遊。縣府觀光處表示，繼4月越南峴港直航後，還有泰國、柬埔寨共5架次包機，未來持續鎖定日韓直航，為花蓮帶來更多國際旅客。

泰國獅子航空以波音B737-800載旅客入境花蓮，縣府拉紅布條歡迎，送每位遊客伴手禮，這次旅程會到新城老街、清水斷崖、野柳地質公園、九份老街、日月潭、阿里山、中正紀念堂、台北101、東大門夜市、太魯閣國家公園和七星潭等地，搭遊覽車環台灣半圈。

泰國旅客Nwu說，對台灣第一印象是空氣很好，這趟旅程最想去太魯閣、阿里山玩，最想吃麻辣鍋。遊客Pay則說，這次跟6個家人一起來，最想去墾丁，也想逛市場、百貨，聽說台灣珍珠奶茶很好喝，想要買來喝喝看。

觀光處長張志翔指出，今年4月29日第一架包機飛越南峴港，也有泰國曼谷包機直航，7月28日還有第二架泰國曼谷、越南峴港的包機，未來還有柬埔寨吳哥窟的直航。他說，國外直航鎖定日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國與越南，持續洽談中。

花蓮觀光協會理事長陳義豐表示，今年暑假花蓮住房率比去年成長30％以上，平均有7成5到8成，目前最大問題是航空公司沒辦法提供班機，希望交通部請華航等公司協助，有班機能到花蓮，提升國際能見度。