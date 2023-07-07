周六日推代客泊車 基隆廟口夜市享美食免找停車位

基隆每逢周六日大批遊客湧入，停車位一位難求，市府為解決停車與假日市區道路車流壅塞，攜手台灣大車隊推出「城市代客泊車」服務，每周六日在愛三路設泊車服務台，採收費方式協助遊客將車開往市區外圍停車場，免除尋找停車位及等候時間，9月開始實施。

基隆市長謝國樑昨親自駕車體驗到愛三路廟口夜市前，說明「城市代客泊車計畫」，他說，是參考美國比佛利山公辦代客泊車案例，透過與計程車隊合作，讓遊客的私人交通運具，交由計程車隊協助停放至外圍停車場，改善假日停車一位難求困境。

交通處長王圳宏表示，代客泊車服務為周六中午12時至晚間8時，周日中午12時至晚間6時，國定假日比照周六服務時段。代泊車輛停放於基隆港西三停車場，由業者協助遊客處理停車問題，同時鼓勵酒後不開車。

55688代駕事業群協理王鈞指出，代駕人員會進行教育訓練，包含服務作業流程、車輛操控、風險反應等，方便遊客免除排隊進入停車場的時間成本，能有更多時間暢遊基隆。如果有喝酒，代泊可自動轉為代駕模式，幫民眾開車回家，但有不同收費標準。

9月1日起試營運半年，泊車服務每次300元，結合在地商家贈送優惠折扣券，交通處說，將持續增加合作夥伴，相關消費及代客泊車折抵辦法會在9月前出爐。如試辦成功，下一步將擴及正濱漁港色彩屋、海洋廣場及國門廣場周邊。