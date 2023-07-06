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險象環生…花蓮知卡宣行人只能走在車道上 時力籲改善
花蓮吉安鄉「知卡宣綠森林親水公園」於7月1日開放，吸引許多親子開車前往戲水。時代力量花蓮縣黨部指出，公園兩旁道路沒有人行道，遊客只能走在機慢車專用道，甚至是一般車道上，險象環生。吉安鄉公所回應，該處短期一個多月才有人潮，希望主辦單位能針對行人動線妥善規畫。
時代力量決策委員陳慶元指出，曾接獲花蓮鄉親陳情，知卡宣公園兩旁道路不友善行人。連續幾天觀察下來，看見花蓮鄉親及遊客幾乎將車輛停放在知卡宣公園及南埔營區外的路肩，然而路肩空間有限，造成停好下車後的家長除了大包小包外，還得牽著孩子們的手走在「機慢車專用道」或是「一般車道」上。
現場有附近居民說，每次暑假知卡宣公園周邊道路停滿車，要散步經過都很擔心被車撞，希望縣府能有所應對。
陳慶元建議，縣府可先廢除「機慢車專用道」，以油漆標示「人行道」，同時在人行道邊緣用「防撞桿」做出區隔。同時，縣府及吉安鄉公所也應即刻著手規畫實體人行道建置，提升居民與遊客的行車及人行安全。
吉安鄉公所指出，公所規劃人行道通常是以市區、人潮比較多的為優先建設區域，但那裡屬於郊區，且是短期一個多月的活動形成的人潮，還是要主辦單位針對停車、行人動線做妥善的規劃。縣府農業處表示，停車以不影響交通停在公園附近道路兩旁。而吉安警分局每天派兩名交警駐守現場，維護交通安全。
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