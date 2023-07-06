摸黑將除鏽化學藥劑倒進基隆河 男子被垃圾車拍下遭重罰33萬

基隆市七堵瑪陵山區大華二路一帶基隆河，常遭人惡意傾倒廢棄物，環保局加強巡查，王姓男子日前開小貨車上山摸黑將5大桶除鏽用化學藥劑倒進基隆河，被環保局垃圾車行車記錄器拍下，清潔隊員通知警方阻止，環保局依違反水汙染防治法重罰33萬元。

清潔隊員表示，王男當時開小貨車上山到瑪陵山區大華二路一帶基隆河，車上有5桶各25公斤的除鏽用的磷酸鐵皮膜劑，他趁四下無人之際，一桶桶往下倒入河中，造成明顯汙染。

環保局說，當時是晚上9點多，地點在台62線萬瑞快速公路高架橋下，十分昏暗，王男自以為神不知、鬼不覺。但當時剛好有環保局垃圾車經過，行車記錄器拍下小貨車和王男的舉動，立即通報市警第三分局到場逮人。

清潔人員表示，當時王男還沒有全部倒完，正在倒第五桶時被環保人員阻止沒有倒到河中，但前面4桶都已倒下，環保局認為情節嚴重，依違反水汙染防治法重罰，裁處33萬元。