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花蓮熱爆 農業處籲田間加強水分管理、農友做好防曬

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
吉安鄉龍鬚菜是花蓮重要經濟作物，花蓮農改場提醒做好遮陰與補水。圖／農改場提供
吉安鄉龍鬚菜是花蓮重要經濟作物，花蓮農改場提醒做好遮陰與補水。圖／農改場提供

花蓮連日高溫，南區玉里鎮還出現攝氏38度的極端天氣，縣府農業處目前未接獲農損通報，呼籲農友下田時做好防暑、防曬，田間也要加強水分管理，避免乾旱，以免收成受損。

花蓮連續兩天亮起高溫紅燈，烈日當空，玉里鎮今天中午體感溫度一度飆到攝氏42度，中午時街道人車明顯變少。縣府農業處在吉安鄉知卡宣親水公園設置戲水設施，連日來都有超過千人入園戲水，園區內銷售的冰品、冷飲賣翻天。

天氣熱到爆，農友在高溫環境下，務農特別辛苦，農業處長陳淑雯說，上午10時到下午2時是一天最熱的時段，下田時最好避開這段時間，也盡量不要單獨、長時間工作，若中暑昏倒，身邊有人才能及時應變，也建議農友盡量選擇穿著淺色、透氣排汗衣物，戴斗笠或帽子遮陽，少量多次補充水分。

不只人要防曬，農作物也需要避暑。農業處表示，花蓮生產較大宗果類作物像是火龍果、文旦柚等，即將陸續進入採收期，建議可進行套袋或加強遮陰；吉安鄉盛產龍鬚菜、韭菜及芋頭，是重要經濟蔬菜，高溫及缺水可能導致萎凋，提醒加強水分管理，減少田間乾旱時間，並視情況搭配使用遮陰網。

水產養殖漁業部分，夏天養殖池溶氧量會隨水溫升高而降低，要做好水質調控，且不要過度投餌餵食，以免引發消化道疾病。飼養家禽畜要做好通風、降溫。

陳淑雯表示，目前尚未收到高溫造成的農損通報，若農友發現農林漁牧災損，請主動通報，縣府將邀集相關單位查報辦理。

花蓮玉里鎮今天中午體感溫度飆到42度，市區街上人車明顯減少。圖／民眾提供
花蓮玉里鎮今天中午體感溫度飆到42度，市區街上人車明顯減少。圖／民眾提供

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