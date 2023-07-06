台東飆高溫 野溪成小朋友消暑天堂

台東今天從北到南飆高溫，長濱鄉出現攝氏37.9度，家長帶著小朋友前往溪流消暑，放暑假的孩童也開心打水仗，台東縣消防局則提醒注意水域活動安全。

根據中央氣象局監測資料，東海岸的長濱鄉今天上午9時10分出現37.9度高溫，南迴線太麻里地區上午10時37.3度，縱谷區鹿野鄉也有35度以上，整個台東熱烘烘，曬得馬路都冒出水氣。

台東市活水湖有民眾進行獨木舟訓練，泡在水中剛好消暑，岸邊路過遊客看得很羨慕。從南到北的溪流只要能下水的地方都可看到消暑民眾，放暑假的小朋友從上午10時就直奔溪裡，一泡就是3、4小時。

也有父母親帶著幼兒，將他們脫光衣服泡在溪裡，儘管高溫，但是延平鄉蝴蝶谷的溪水宛如冷泉，泡了一段時間還是要趕緊坐在石頭上曬太陽。

台東市豐樂工業區大型戶外溫度計在中午12時過後測得溫度都在43度上下跳動，12時49分一度上升至44.5度，路過民眾抬頭看了都覺得不可思議。

中央氣象局台東氣象站主任黃嘉美表示，可能是放置感應器的地方有金屬或是受到汽車反光，以及柏油路反射等原因都會造成戶外溫度計比中央氣象局測得溫度還高，也有可能是壞掉。

豐樂工業區負責管理溫度計人員告訴中央社記者，接到許多民眾詢問溫度問題，裝置的廠商表示，溫度計年久就會出現誤差，時間越久誤差越大，應該是溫度計年久問題，109年只更換過面板，感應器未換，如果要更換，需要一筆經費，因此下午會先將溫度計關掉，以免引起路人疑慮。

黃嘉美提醒民眾，避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

台東縣消防局也提醒民眾，溪流戲水要注意出遊地點及當地集水區的天氣、降雨狀況，避免前往危險水域戲水，若有溯溪或攀岩等行程建議請專業教練同行，父母親要避免小孩子單獨行動，視線不能離開幼童。