花蓮縣鼓勵接種猴痘疫苗 打滿2劑具完整保護力

花蓮縣6月已出現首例猴痘確診本土個案，花蓮縣衛生局積極推動猴痘疫苗接種，截至4日完成疫苗接種558人次，呼籲符合接種對象者盡速完成接種2劑疫苗，以取得完整保護力。

衛生福利部疾病管制署公布上週新增23例猴痘確定個案，其中21例為本土個案，而花蓮縣在6月已出現首例猴痘確診本土個案。

花蓮縣衛生局今天發布訊息，截至7月4日本縣已完成猴痘疫苗接種558人次，其中6個月內高風險族群接種482人次、醫療照護及清消人員接種71人次、實驗室操作人員接種5人次。

衛生局長朱家祥指出，隨著猴痘疫情升溫，疾病管制署於5日起擴大施打對象，除原訂定接種對象，並將原本近6個月內曾有高風險性行為者，調整為近1年有高風險性行為者（例如多重性伴侶、性交易服務者、於營業場所發生性行為者等）、過去曾罹患性病、或性接觸對象有前述任一情形者。

朱家祥表示，目前猴痘疫苗接種醫院包括門諾醫院、花蓮慈濟醫院，此外吉安鄉衛生所採固定每周開診，玉里鎮及光復鄉衛生所採意願登記集中接種，並請院所每月開立1診假日門診。

花蓮縣衛生局說明，猴痘傳播對象以親密接觸的人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸的風險場域。

若出現皮膚病灶例如皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大（如耳周、腋窩、頸部或腹股溝）等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史，相關猴痘疫苗預約資訊可至花蓮縣衛生局網站查詢。